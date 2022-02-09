የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራ ዝናብ አጠርና በተራቆቱ አካባቢዎች በልዩ ትኩረት ሊሰራ የሚገባው ተግባር ነው

ሰቆጣ፤ የካቲት 02/2014 (ኢዜአ) የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራ ዝናብ አጠርና በተራቆቱ አካባቢዎች ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት በተከታታይነት ሊሰራ የሚገባው ተግባር መሆኑን በአማራ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ ስዩም መኮንን አስታወቁ።
በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር የዘንድሮ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራ ማስጀመሪያ የንቅናቄ መድረክ በሰቆጣ ከተማ እየተካሄደ ነው ።
በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ ስዩም መኮንን በመድረኩ ላይ እንዳሉት፤ እንደ ዋግ ባሉ የዝናብ አጠርና የተራቆቱ አካባቢዎች የተፈጥሮ ሃብት ልማት ተግባራትን ማካሄድ የህልውና ጉዳይ ነው።
በዞኑ ባለፉት ወራት አሸባሪው የህወሃት ቡድን በፈጸመው ወረራ ህዝቡ ለዘመናት ያፈራውን ሃብትና ንብረት ከመዝረፍና ከማውደም ባሻገር በተፈጥሮ ሃብቱ ላይ ጥፋት ፈጽሟል ነው ያሉት።
የክልሉ መንግስት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመተባበር የተፈፀመበትን ወረራ በመመከት ፈጥኖ ወደ ልማት ስራዎች ለመግባት ያደረገው ጥረት መሳካቱን አቶ ስዩም ገልጸዋል።
“ወቅቱ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራ የምናከናውንበት በመሆኑ በጥራትና በውጤታማነት መፈጸም የህልውናችን ማረጋገጫ ነው” ሲሉ አስገንዝበዋል።
አቶ ስዩም፤ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራ እንደ ዋግ ላሉ ዝናብ አጠርና በተራቆቱ አካባቢዎች ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት በተከታታይነት ሊሰራ የሚገባው ተግባር መሆኑን አስታውቀዋል።
የክልሉ ግብርና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ሃይለማርያም ከፍያለው በበኩላቸው፤ ውጤታማ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራን በማከናወንና የሰብል ምርታማነትን በመጨመር የህብረተሰቡን በምግብ እህል እራስን የመቻል አቅም ማሳደግ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
“ብልሆች ሲመክሩ መሬታችሁን፣ አፈራችሁን ጠብቁ ይላሉ” ያሉት ዶክተር ሃይለማርያም፤ ይህም የተፈጥሮ ሃብትን በአግባቡ መጠበቅና ማልማት እንደሚገባ የሚያሳይ መሆኑን አስረድተዋል።
የግብርና ባለሙያዎችና አመራሮች የክልሉን ህዝብ ከድህነት ማውጣት የሚቻለው የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራን በአግባቡ ማከናወን ሲቻል መሆኑን ተገንዝበው በጥራት መስራት አለባቸው ብለዋል።
ቀደም ሲል የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራ በተተገበረባቸው አካባቢዎች ህብረተሰቡን በማር ምርት፣ በመስኖ፣ በእንስሳት፣ በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት በማሰማራት በኢኮኖሚ ተጠቃሚ እየሆነ መምጣቱን የገለጹት ደግሞ የዋግኽምራ ብሄረሰብ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋየ ገብሬ ናቸው።
በንቅናቄ መድረኩ የክልል ግብርና ቢሮ የስራ ሃላፊዎች ፣በብሄረሰብ አስተዳደሩ የሚገኙ ወረዳ አመራሮችና የግብርና ባለሙያዎች እየተሳተፉ ነው።