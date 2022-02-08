መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ በአሸባሪው የወደሙ የምርምር ማዕከላቱን በማቋቋም ወደ ስራ እያስገባ ነው

ደሴ ፤ የካቲት 1/2014 (ኢዜአ) መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ በአሸባሪው ህወሃት ቡድን የወደሙና የተዘረፉ የምርምር ማዕከላቱን መልሶ በማቋቋም ወደ ስራ እያስገባ መሆኑን አስታወቀ፡፡
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ታምሬ ዘውዴ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት፤ የሽብር ቡድኑ የሚችለውን ዘርፎ፣ ያልቻለውን አውድሞ የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲን አገልግሎት እንዳይሰጥ አድርጎት ቆይቷል።
ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅተው በመስራት ዩኒቨርሲቲውን የመማር ማስተማሩን ለማስቀጠል ከሚደረገው ጥረት ባሻገር የወደሙ የምርምር ማዕከላትን መልሶ በማቋቋም ወደ ስራ እያስገቡ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
በዩኒቨርሲቲው የጥናት፣ ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ካሳሁን አህመድ በበኩላቸው ፤ ተቋሙ ለጥናትና ምርምር ዘርፍ ልዩ ትኩረት በመስጠት ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሰዋል።
በደቡብ ወሎ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች 7 የምርምር ማዕከላትን በማቋቋም በተለይም የግብርናውን ምርታማነት ለማሳደግና በሰብል ላይ የሚያጋጥሙ በሽታዎችን በማስቀረት ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደነበር ጠቅሰዋል።
በዚህም በአጭር ጊዜ የሚደርሱና የተሻሻሉ የሰብል ፣ የእንስሳትና የመኖ ዝርያዎችን በምርምር በማውጣት ለማህበረሰቡ ለማቅረብ ጥረት ሲደረግ መቆየቱን አመላክተዋል፡፡
በበጀት ዓመቱ ከደሴ ቲሹ ካልቸር ማዕከል ጋር በመቀናጀት ምርታማነታቸው የተረጋገጠና በሽታን የሚቋቋሙ የአፕልና የሙዝ ችግኞችን ለአርሶ አደሩ እንዲሰራጭ መደረጉን አውስተዋል።
በተጨማሪም የማር ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያግዙ 700 ዘመናዊ የንብ ቀፎ በመስራት፣ 17 ዓይነት የእንስሳት መኖ ሳር ፣ የተለያዩ ቦለቄና የሽንብራ ዝርያዎች ላይ ምርምር በማድረግና በማላመድ ለአርሶ አደሩ ማሰራጨት ተጀምሮ እንደነበረም ተናግረዋል፡፡
ሆኖም አሸባሪው የህወሓት ቡድን አከባቢውን በወረረበት ወቅት በአራት የምርምር ማዕከላት ላይ ዘረፋና ውደመት በመፈጸሙ ስራ ተቋርጦ ቆይቷል ነው ያሉት።
” ከተለያዩ ተቋማት ባገኘነው ድጋፍና በግዥ ቁሳቁሶቹን በማሟላት የጀመርነውን ምርምር አጠናክረን በመቀጠል የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማሳደግ እየሰራን ነው” ብለዋል፡፡
ከዩኒቨርሲቲው በምርምር የወጣ ከ300 በላይ የሙዝ ችግኞችን በመውሰድ እያለሙ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ በደቡብ ወሎ ዞን የወገዴ ወረዳ አርሶ አደር ይማም ሰይድ ናቸው፡፡
የአርሶ የአደሩን ህይወት ለመለወጥ የተቋቋሙ ማዕከላትን ማውደሙ የአሸባሪውን ቡድኑ ጸር አርሶ አደር መሆኑን በተግባር ያረጋገጠ ነው ሲሉ ገልጸዋል።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች ወረራ ሲፈጽም ንጹሃን ዜጎችን በመግደልና በማፈናቀል የትምህርትና ጤና ተቋማትን ጨምሮ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን ማውደሙና መዝረፉ ይታወቃል።