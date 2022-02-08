የአፍሪካን ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ትግበራ ውጤታማ ለማድረግ የግሉ ዘርፍ ጠንካራ ተሳትፎ ወሳኝ ነው

የካቲት 1/2014/ኢዜአ/ የአፍሪካን ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ትግበራ ውጤታማ ለማድረግ የግሉ ዘርፍ ጠንካራ ተሳትፎ አስፈላጊ በመሆኑ የዘርፉ ተዋናዮች ለውጤታማነቱ የድርሻቸውን እንዲወጡ የአፍሪካ ሕብረት አሳሰበ።
የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት እ.አ.አ በ2018 በሩዋንዳ ኪጋሊ በተካሔደው አስቸኳይ ጉባኤ 44 የሕብረቱ አባል አገራት ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲሆን ውሳኔ ማሳለፋቸው ይታወሳል።
ከኤርትራ በስተቀር 54 አፍሪካ ሀገራት ስምምነቱን የፈረሙ ሲሆን፤ ኢትዮጵያን ጨምሮ 40 የሚደርሱት አገራት ደግሞ በሕግ መወሰኛ ምክር ቤቶቻቸው አፅድቀውታል።
የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት እ.አ.አ ከ ጥር 1 ቀን 2021 ጀምሮ ተግባራዊ መሆን ጀምሯል።
የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን የኢንዱስትሪ፣ኢኖቬሽንና ማዕድን የስራ ክፍል ኃላፊ ሁሴን ሀሰን፤ ስምምነቱ የአሕጉሪቱን የጋራ የንግድ ገበያ (ነጠላ ገበያ) በማድረግ በሀገራቱ መካከል ያለውን የንግድ ትስስር ለማሳደግ አቅም የሚፈጥር እንደሆነ ይገልጻሉ።
የእርስ በርስ የንግድ ልውውጡ በሂደቱ የሚታዩ መሰናክሎችን በማስወገድና በድንበር አካባቢ ያሉ ቁጥጥሮችን በማሳጠር የንግድ ፍሰቱን ቀልጣፋ ለማድረግም አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል።
በተጨማሪም አገራትና ኩባንያዎች ጥራቱ ከፍተኛ የሆነ ምርትን በአነስተኛ ዋጋ ለማቅረብ በሚያደርጉት ፉክክር ዜጎች የተሻሉ አማራጮች እንዲያገኙ ያስችላል ብለዋል።
ስምምነቱን ወደ መሬት አውርዶ ገቢራዊ ለማድረግ ደግሞ የግሉ ዘርፍ ጥልቀት ያለው ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን አንስተዋል።
የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን የአህጉሪቱ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ወደ ትግበራ ከመግባቱ በፊት የግሉ ዘርፍ ድምጽ ለማካተት ውይይቶች መደረጋቸውን አውስተዋል።
በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ክፍለ ዓለማት የንግድ እድገት ቁልፉ ጉዳይ የግሉ ዘርፍ ጠንካራ ተሳትፎ ሲሆን የአሕጉሪቱ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነትም ዋንኛ አስፈጻሚ እንዲሁ የግሉ ዘርፍ መሆኑን ይታመናል ብለዋል።
“ኮሚሽኑ የአፍሪካን የግሉ ዘርፍ ድምጽ ሁልጊዜም ለመስማት ፍላጎት አለው” ያሉት የስራ ሃላፊው የዘርፉ ተዋናዮች ስምምነቱን ወደ ታች አውርደው እንዲተገብሩም ድጋፉን ያደርጋል ብለዋል።
በመሆኑም የግሉ ዘርፍ ለስምምነቱ ገቢራዊነት የሚጠበቅበትን ድርሻ እንዲወጣ ጠይቀዋል።
በቀጣይ ዓመታት የንግድ መሰናክሎች በማቃለልና በድንበር አካባቢ ያለው የፍተሻ ጊዜ እንዲያጥር መስራት ስምምነቱን ይበልጥ ውጤታማ እንደሚያደርገው ነው ኃላፊው ያብራሩት።
ስምምነቱን በአገራቸው ፓርላማ ያጸደቁ አገራት በፍጥነት ተፈጻሚ ማድረግ እንደሚገባቸውም አንስተዋል።
አፍሪካን የዓለም ትልቁ የንግድ ቀጠና ያደርጋል የተባለለት ይኸው ስምምነት አብዛኞቹን ታሪፎች በማስቀረት እስከ ጎርጎሮሳዊያኑ 2034 ድረስ የሀገራቱን የእርስ በእርስ ንግድ ልውውጥ በ60 በመቶ ያሳድጋል ነው የተባለው ።
በዚህም የ3 ነጥብ 4 ትሪሊዮን ዶላር ገበያ የመፍጠር አላማ እንዳለውም በመግለጽ።
ዓለም ባንክ ባስቀመጠው ስሌት መሰረት ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ገቢራዊ ከሆነ 30 ሚሊዮን አፍሪካውያንን ከከፋ ድህነት፤ 70 ሚሊዮን የአኅጉሪቱን ዜጎች ደግሞ ከመካከለኛ ድህነት ያወጣል ተብሎ ይጠበቃል።
በተጨማሪም ስምምነቱን በተሻለ ሁኔታ ገቢራዊ ለማድረግ የአፍሪካ አገራት ሙስናን ጨምሮ ሌሎች ብልሹ አሰራሮችን ማስወገድና ለዚህም የፖለቲካ ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልግም ምክረ ሀሳባቸውን ያቀርባሉ።
የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ከአጀንዳ 2063 ፕሮጀክቶች መካከል በዋንኛነት የሚጠቀስ ነው።