ሚኒስቴሩ የመልሶ ማቋቋሚያ እቅድ በማውጣት የወደሙ የባህልና ስፖርት ተቋማትን ወደ ስራ ለማስገባት በትኩረት መስራት አለበት

ጥር 30/2014 (ኢዜአ) የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የመልሶ ማቋቋሚያ እቅድ በማውጣት በአማራና አፋር ክልሎች የወደሙ የባህልና ስፖርት ተቋማትን ወደ ስራ ለማስገባት በትኩረት መስራት እንዳለበት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ፡፡
በምክር ቤቱ የጤና፤ ማህበራዊ ልማት ፤ባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴርን የ2014 በጀት ዓመት የ6 ወር እቅድ አፈጻፀምን ገምግሟል፡፡
በዚህም ቋሚ ኮሚቴው በአማራ እና በአፋር ክልሎች የወደሙ ባህላዊ እሴቶች፤ ታሪካዊ የቱሪስት መዳረሻዎች ፤የሀይማኖት ተቋማት፤ የወጣቶች ስብዕና መገንቢያ ማእከላት ሌሎች ተቋማትን መልሶ ለመገንባት በትኩረት እንዲሰራ መመሪያ ሰጥቷል፡፡
የጤና ፤ማህበራዊ ልማት ፤ባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ቤተልሄም ላቀው፤ ሚኒስቴሩ እስካሁን ባለው ሂደት የመልሶ መቋቋሚያ እቅድ አዘጋጅቶ ለቋሚ ኮሚቴው አለማቅረቡን ተናግረዋል፡፡
ሚኒስቴሩ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ላይ በሚገባው ልክ የመስክ ምልከታ አለማድረጉንም አንስተዋል፡፡
በመሆኑም ሚኒስቴሩ እቅዱን በ15 ቀናት ውስጥ በማዘጋጀት ለቋሚ ኮሚቴው እንዲያቀርብም ነው ያስገነዘቡት፡፡
በተጨማሪም ኀብረተሰቡ ከእደ-ጥበብ ዘርፍ ተጠቃሚ እንዲሆን እስከታችኛው መዋቅር ያሉ የሚኒስቴሩ አደረጃጀቶች ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ አሳስበዋል፡፡
የባህልና ስፖርት ሚኒስትር አቶ ቀጄላ መርዳሳ በጦርነቱ ሳቢያ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለማቋቋም ከፍተኛ ወጪ እንደሚጠይቅ ጠቅሰዋል፡፡
ሚኒስቴሩ በቋሚ ኮሚቴው የተነሱ ሃሳቦችን እንደግብዓት በመውሰድ በቀጣይ ለማረም እንደሚሰራም ገልፀዋል፡፡
ሚኒስቴሩ በዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል አዲስ ተቋማዊ አደረጃጀት እየሰራ መሆኑንም ነው የገለጹት፡፡
የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ዲኤታ አምባሳደር መስፍን ቸርነት በበኩላቸው ሚኒስቴሩ የወደሙ ተቋማትን መልሶ ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስች እቅድ ለማዘጋጀት እንቅስቃሴ መጀመሩን አብራርተዋል፡፡