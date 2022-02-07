የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ፣ ሙስናን ለመከላከልና የስነ ምግባር ጉድለቶችን ለማስተካከል በትኩረት መስራት አለበት

አዲስ አበባ ጥር 30/2014 የትምህርት ሚኒስቴር፤ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ፣ ሙስናን ለመከላከልና የስነ ምግባር ጉድለቶችን ለማስተካከል በትኩረት መስራት እንዳለበት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሃብት ልማት፣ ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የትምህርት ሚኒስቴርን የ2014 በጀት ግማሽ አመት እቅድ አፈፃፀምን ገምግሟል።
ሚኒስቴሩ በዘርፉ ያሉትን ነባርና የቅርብ ጊዜ ችግሮች ለመፍታት እያደረገ ያለው ጥረት መልካም መሆኑን ቋሚ ኮሚቴው አንስቷል።
በተለይም በአማራና አፋር ክልሎች በአሸባሪው ህወሃት የወደሙ የትምህርት ተቋማትን መልሶ ለመገንባት ዕቅድ ይዞና በጅቶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑ መልካም መሆኑን ቋሚ ኮሚቴው ጠቅሷል።
ይሁን እንጂ ዘርፉ ከትምህርት ጥራት ጋር የተያያዙ በርካታ ችግሮች ያሉበት መሆኑንና ይህንንም ለመፍታት በአመራሩ ላይ ትኩረት ያደረገ ስራ ተጠናክሮ መሰራት እንዳለበት አሳስቧል።
በተለይም የሙስና፣ ወገንተኝነት፣ ትምህርትና ፖለቲካን ነጥሎ ያለማየት፣ የስነ ምግባር ጉድለትና ሌሎችም ሊታሰብባቸው ይገባል ብሏል።
በሁሉም ላይ ችግሩ ቢኖርም በተለይም በግል ተቋማት ከትምህርት ጥራት ይልቅ ትርፍ ላይ ስለሚያተኩሩ ችግሩ አሳሳቢ መሆኑን ቋሚ ኮሚቴው ጠቅሷል።
ሚኒስቴሩ ከአሁን በፊት ያልነበሩ የተለያዩ አሰራሮችን ዘርግቶ እየሰራ ሲሆን በተለይ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ከ2015 ዓ.ም ጀምሮ የዲግሪ የመውጫ ፈተና እንደሚጀመር አስታውቋል።
እስካሁን በነበረው ሂደት ከፍተኛ ነጥብ ኖሯቸው ተገቢውን እውቀት ያልያዙ በርካታ ተማሪዎች መኖራቸውንና ይህም በሃገሪቱ እጣ ፋንታ ላይ ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ መሆኑን
የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ፤ የመውጫ ፈተናው በዘርፉ ያለውን የትምህርት ጥራት ችግር ከመፍታት አኳያ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ብለዋል።
በተለይም በግልና በመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መካከል ያለውን የትምህረት ጥራት ልዩነት ለማቀራረብ ይረዳል ብለዋል።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የጀመራቸው አሰራሮች ጥሩ መሆናቸውን የጠቀሰው ቋሚ ኮሚቴው በተለይ በመውጫ ፈተናው ላይ ከወዲሁ ለህዝብ የማሳወቅና የግንዛቤ ስራ ይጠበቃል ብሏል።
በዚህም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዘርፉን ካሉበት ችግሮች እንዲላቀቅና ብቁ ዜጋ ለማፍራት የሚያደርገውን ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል አስገንዝቧል።