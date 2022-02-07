ሚኒስቴሩ የኦዲት ግኝቶችን ለማሻሻል የጀመረው ጥረት አበረታች ነው

ጥር 30 ቀን 2014 (ኢዜአ) የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የኦዲት ግኝቶችን ለማሻሻል እያከናወነ ያለውን አበረታች ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስገነዘበ።
በምክር ቤቱ የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በገቢ፣ ወጪ፣ ተሰብሳቢ፣ በተከፋይ ሂሳቦች እና በንብረት አስተዳደር ጉዳዮች ላይ የተስተዋሉ የኦዲት ግኝቶችን ገምግሟል።
በውይይቱም ሚኒስቴሩ የመንግስት በጀት ለታለመለት ግብና ዓላማ እንዲውል ከኦዲት ግኝት ነፃ የሆነ የአሰራር ስርዓትን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባው ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢው አቶ ክርስቲያን ታደለ፤ ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት ዓስር ዓመታት ለማከናወን በዕቅድ የያዘቻቸውን ተግባራት እውን ለማድረግ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የላቀ ሚና ይጠበቅበታል ብለዋ።
የተቋማትን የአሰራር ስርዓት ዘመናዊና በቴክኖሎጂ የታገዘ በማድረግ የፈጠራ ሃሳቦች የአገልግሎት ጥራት፣ ቅልጥፍና እና ወጪ ቆጣቢ እንዲሆኑ መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል።በሳተላይትና በጂኦስፓሻል መረጃዎችን በማምረት ለሀገራዊ የልማት እንቅስቃሴ እንዲውሉ መስራት እንደሚኖርበትም አሳስበዋል።
የተቋሙን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ቀልጣፋና የተሻለ ለማድረግም እየተወሰዱ የሚገኙት የኦዲት ግኝት ማሻሻያ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ጠቁመዋል።ምክትል ዋና ኦዲተር መሰረት ዳምጤ፤ የኦዲት ግኝቶቹን ለመሙላት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እየወሰደ የሚገኘውን የማሻሻያ እርምጃዎች አድንቀዋል።
ነገር ግን ከሃብት አስተዳደር ጋር በተያያዘ ያለበትን የኦዲት ግኝት በዘላቂነት ለመፍታት የተሻለና በዕቅድ የሚመራ የአሰራር ስርዓት መዘርጋት እንደሚገባው አሳስበዋል።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር በለጠ ሞላ፤ ቀጣይ ስራዎችን በተሻለ መልኩ ለመፈጸም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተስተዋሉ የኦዲት ግኝቶችን ለማሻሻል እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
የግዥ፣ የጨረታና አጠቃላይ የመዝገብ አያያዝ ሂደት ቀልጣፋና በቴክኖሎጂ የታገዘ ለማድረግ የሚያስችል ዘመናዊ የአሰራር ስርዓት እየተዘረጋ መሆኑን ጠቁመዋል።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ሁሪያ አሊ፤ በቋሚ ኮሚቴው የተሰጡ ማሳሰቢያዎችን በመውሰድ ተግባራዊ እንደሚደረግ አረጋግጠዋል።