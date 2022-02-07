ትውልደ ኢትዮጵያዊያኑ በአፋር በጦርነት ለተጎዱ ወገኖች 2 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብ ድጋፍ አደረጉ

ሰመራ፣ ጥር 30/ 2014 (ኢዜአ) በጀርመን የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በአፋር ክልል በአሸባሪው ህወሀት ወራሪ ሀይል ለተጎዱ ወገኖች 2 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የምግብ ድጋፍ አደረጉ።
ትውልደ ኢትዮጵያዊያኑ ድጋፉን ለክልሉ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ሃላፊና ክልላዊ የሃብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ ለአቶ አህመድ መሀመድ ዛሬ አስረክበዋል።
ድጋፉን ካበረከቱት ትውልደ ኢትዮጵያዊያን መካከል አቶ አለሙ ታደሰ በወቅቱ እንደገለጹት አሸባሪው የህወሀት ወራሪ ሀይል በአማራና አፋር ክልሎች ከፍተኛ የሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ማድረሱን ተዘዋውረው ባደረጉት ምልከታ ተገንዝበዋል ።
በአሸባሪው የተጎዱ ወገኖችንና ተቋማትን ለማቋቋም እየተደረገ ያለውን ጥረጥ ማገዝ ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ተግባር መሆኑን ተናግረዋል ።
በጀርመን የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያዊያንን በማስተባበር በአፋር በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ መደረጉን አመልክተዋል።
ድጋፉ 2 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው መሆኑን ጠቁመው በክልሉ የተጎዱ ወገኖችና ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት ድጋፍ እንደሚደረግ አስታውቀዋል ።
ድጋፉን የተረከቡት የክልሉ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ሃላፊና ክልላዊ የሃብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አህመድ መሀመድ የሽብር ቡድኑ ሀገር ለማፍረስ የተነሳ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጠላት መሆኑን ተናግረዋል።
የአፋር አርብቶ አደር ሀገሩን ከሽብር ቡድኑ ጥቃት ለመከላከል ውድ የህይወት መስዋእትነት እየከፈለ መሆኑን አመልክተዋል።
ቡድኑ አሁንም በኪልበቲ-ረሱ ዞን ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ በንጹሃን አርብቶ አደሮች ላይ ግድያና ግፍ እየፈጸመ መሆኑን ጠቁመዋል ።
በአሸባሪው ወረራ አሁንም ከፍተኛ ቁጥር ያለው አርብቶ አደር እየተፈናቀለ መሆኑን ጠቁመው የተደረገው ድጋፍ የተጎጂዎችን ችግር ለማቃለል የሚረዳ መሆኑን ገልጸዋል።
ስለተደረገው ድጋፍ አመስግነው መላው ኢትዮጵያዊ፣ ዳያስፖራውና ተቋማት እያደረጉ ያለውን ድጋፍ እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል ።