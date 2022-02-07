የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴና የተመድ ምክትል ዋና ፀሐፊ አሚና መሃመድ የተፈናቀሉ ወገኖችን ጠየቁ

ጥር 30/2014 (ኢዜአ) የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴና የተመድ ምክትል ዋና ፀሐፊ አሚና መሃመድ በሶማሌ ክልል በተከሰተው ድርቅ ከአካባቢያቸው ተፈናቅለው ቀብሪ በያህ ወረዳ መረጋቾ ቀበሌ የሚገኙ ዜጎችን ጠየቁ።
የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴና የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ምክትል ዋና ፀሐፊ አሚና መሃመድ በሶማሌ ክልል በተከሰተው ድርቅ ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ወገኖች የሚገኙበትን ሁኔታ እየጠየቁ ነው።
ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ እና ምክትል ዋና ፀሐፊዋ አሚና በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ የተፈናቀሉ ወገኖች የሚገኘበትን ሁኔታ የተመለከቱት በክልሉ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በቀብሪ በያህ ወረዳ መረጋቾ ቀበሌ የሚገኙ ዜጎችን ነው።
ፕሬዚዳንቷ እና ምክትል ዋና ፀሐፊዋ በድርቁ የተፈናቀሉ ወገኖች የሚገኙበትን ሁኔታ የተመለከቱት ከሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ ሙሀመድን ጨምሮ ከሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ጋር በመሆን ነው።
የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተጎጂዎችን አጽናንተዋል።