በአሸባሪው ህወሓት የወደሙ ሆስፒታሎች የተሟላ አገልግሎት እንዲሰጡ ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈልጋል

ጥር 30/2014 (ኢዜአ) በምስራቅ አማራ የተለያዩ አካባቢዎች በአሸባሪው ህወሓት የወደሙ ሆስፒታሎች የተሟላ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማስቻል ተጨማሪ ድጋፍ እንዲደረግ ተጠየቀ።
አሸባሪው ህወሓት በወረራ በቆየባቸው የምስራቅ አማራ አካባቢዎች የጤና ተቋማትን ጨምሮ በርካታ የህዝብ መገልገያዎችን ላይ ዘረፋና ውድመት አድርሶባቸዋል።
በተለይም የጤና ተቋማትን መልሶ በመገንባትና በማደራጀት ህዝቡ አገልግሎት ማግኘት አንዲችል የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑ ይታወቃል።
የጤና ሚኒስቴር ባቀረበው ጥሪም በተለይም በአማራና አፋር ክልሎች ውድመትና ዘረፋ የተፈፀመባቸውን ሆስፒታሎችን የተሟላ አገልግሎት ለማስጀመር ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ያስፈልጋል።
አሸባሪ ቡድኑ በወረራ በቆየባቸው የምስራቅ አማራ አካባቢዎች ሆስፒታሎችን ጨምሮ ሌሎች የጤና ተቋማትን በመዝረፍ ያልቻለውን አውድሟል።
በሰሜን ወሎ ወልዲያ ከተማ ለ3 ሚሊዮን ሰዎች አገልግሎት ይሰጥ የነበረው የወልዲያ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ውድመትና ዘረፋ ከተፈፀመባቸው መካከል ይጠቀሳል።
የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተሩ ዶክተር አዲሴ ሰይድ፤ የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እና የተለያዩ ተቋማት ባደረጉት እገዛ ዳግም ስራ ቢጀምርም የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት ተጨማሪ የቁሳቁስ ድጋፋ ይፈልጋል ብለዋል።
የሐይቅ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልም በአሸባሪው ህወሃት 40 ሚዮን ብር የሚገመት የሃብት ውድመትና ዘረፋ ተፈፅሞበታል።
ሆስፒታሉ በአሁኑ ወቅት በኤካ ኮተቤ ሆስፒታልና በሌሎች አካላት ድጋፍ አገልግሎት መስጠት የጀመረ ቢሆንም በርካታ የተጓደሉ ነገሮች ስላሉ ተጨማሪ ድጋፍ እንዲደረግ የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ ደመቀ ጠይቀዋል።
የአጣዬ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ተሾመ ቡዛየሁ በበኩላቸው፤ ሆስፒታሉ አንዳንድ ድጋፎች የተደረጉለት መሆኑን ጠቅሰው አሁንም ተጨማሪ ድጋፍ እንሻለን ብለዋል።
ለወልዲያ፣ ሃይቅና አጣዬ ሆስፒታሎች የቁሳቁስ ድጋፍ አስተባባሪ አርቲስት ታምሩ ብርሃኑ ለሆስፒታሎቹ የተሟላ ድጋፍ የሁሉንም ርብርብ ይጠይቃል ብሏል።
በአሸባሪው ህወሓት የወደመውንና የተዘረፈውን ፍራሾች ለመተካት እና የተከሰተውን ችግር በተወሰነ መልኩ ለማቃለል 2 ነጥብ 5 ሚሊየን ብር የሚጠጋ ድጋፍ ማድረጋቸውን የገለጹት ደግሞ የማለዳ ፎም ፋብሪካ ብራንድ ማኔጀር አቶ መሳይ አሰፋ ናቸው።
በጦርነቱ ወቅት ጉዳት የደረሰባቸውን ሆስፒታሎችን መልሶ ለመገንባት ድርጅቱ የጀመረውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል።