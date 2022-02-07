ብሔራዊ የምክክር መድረኩ ግጭቶችና የሰላም ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት ገንቢ ሚና ይኖረዋል…የሀድያ ወጣቶች

ሆሳዕና፤ ጥር 30/2014 (ኢዜአ) በቀጣይ ሊካሄድ የታሰበው ብሔራዊ የምክክር መድረክ እየተስተዋሉ ግጭቶችና የሰላም ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት ገንቢ ሚና እንደሚኖረው የሀድያ ዞን ወጣቶች አስታወቁ።
በዞኑ አስተያየታቸውን ለኢዜአ ከሰጡ ወጣቶች መካከል የሆሳዕና ከተማ ነዋሪ በቀለ ካሳ እንደገለጸው በአሸባሪው ህወሓት የአገዛዝ ዘመን ህዝብን ከህዝብ የሚከፋፍሉ ትርክቶች ሲነዙ ቆይተዋል።
የነበረው የአገዛዝ ስርአት ዜጎች በጥርጣሬ እንዲተያዩ ከማድረግ ባለፈ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሁከትና ግጭት በመቀስቀስ ለሰው ህይወት መጥፋትና ንብረት መውደም መንስዔ ሆኖ መቆየቱን አስታውሰዋል።
በተለይ ወጣቱ በሀገሩ ጉዳይ ባይተዋር ተደርጎና በአደገኛ ቦዘኔነት ተፈርጆ በፖለቲካ ጉዳዮች እኩል ተሳታፊና በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ሳይሆን መቆየቱን ተናግሯል።
በርካታ ዜጎችም ለስደት በመዳረግ ዋጋ መክፈላቸውን ያስታወሰው ወጣት በቀለ፤ በተለይም ለግጭትና ለሰላም እጦት ምክንያት የሆኑ የፖለቲካ ችግሮችና አለመግባባቶችን ለማቃለልና ብሔራዊ መግባባት ለማምጣት ሀገራዊ ውይይት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑ ጠቁሟል።
ሊካሄድ የታሰበው የብሔራዊ ምክክር መድረክ ባለፉት አመታት በብሔር ብሔረሰቦች መካከል ተዘርቶ የነበረውን አደገኛ ሴራና አዝማሚያ ለማምከንና እርስ በእርስ ለማቀራረብ ገንቢ ሚና እንደሚኖረው አመላክቷል።
“በከተማዋ የሴች ዱና ቀበሌ ነዋሪ የሆነው ወጣት ኒቆዲሞስ ጴጥሮስ በበኩሉ በአሁኑ ወቅት እንደ ሀገር እየተስተዋሉ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ሀገራዊ ውይይት ማድረግ አስፈላጊ ነው” ብሏል።
መንግሥት ሀገራዊ ምክክሩን የሚመራና የሚያስፈጽም ህጋዊ አካል ለማቋቋም የወሰደው ውሳኔና የተጀመረው ስራ የሚደገፍ መሆኑን ገልጿል።
የምክክር መድረኩ በዜጎች መካከል የሚስተዋለውን ቁርሾና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚታየውን ሰፊ የሆነ የሀሳብ ልዩነትና ተቃርኖ እንደሚፈታ ጠቁሟል።
“የብሔራዊ የምክክር መድረኩ ”በተለይ ለእኛ ሀገር ተረካቢ ወጣቶች ተስፋ ሰንቀን ለሀገሪቱ ዘለቂ ሠላም፣ አንድነትና እድገት መረጋገጥ እንድንተጋ የሚያነሳሳን ይሆኗል” ብሏል።
ሁሉም ዜጋ በሀገሪቱ ጉዳይ ላይ የመምከርና የመወሰን እድል ቢኖረው ኖሮ ሀገራችን ለእንደዚህ ዓይነት ችግር ባልተጋለጠች ነበር ሲል በቁጭት ተናግሯል።
”ከደረሰብን ችግርና ጉዳት በመማር በውስጥ ጉዳዮቻችን ላይ በጥልቀት በመምከርና ስምምነት ላይ በመድረስ ለሀገራችን ሁለንተናዊ እድገትና ብልጽግና ልንሳተፍ ያስፈልጋል” ያለው ደግሞ በዞኑ የምስራቅ ባደዋቾ ወረዳ የሾኔ ከተማ ነዋሪ ወጣት ሄኖክ አስራት ነው።
በሀገራዊ ምክክሩ በልዩነት ምክንያት በሆኑ ጉዳዮች ላይ እውቀት ላይ የተመረኮዘ ውይይት በማካሄድ ልዩነትን ማጥበብ እንደሚቻል ጠቁሟል።
መድረኩ ባለፉት አመታት በኢትዮጵያዊነት እሴቶች ላይ የተሰሩ ደባዎችን በማምከን የሀገሪቱን እድገት ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት እንደሚያግዝ ያለውን እምነት ገልጿል።
በሀገራዊ ምክክሩ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በመሳተፍ አብሮነቱን ሊያጠናክር እንደሚገባ ወጣቶቹ አመላክተዋል።