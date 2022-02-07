ግምቱ 2 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር የሆነ የኮንትሮባንድ እቃ ተያዘ

ጎባ ጥር 30/2014 (ኢዜአ) ግምታዊ ዋጋው 2 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር የሆነ የኮንትሮባንድ እቃ መያዙን ፖሊስ አስታወቀ።
የጎባ ከተማ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ምክትል ዳይሬክተር ረዳት ኢንስፔክተር እንግዳ አመሃ ለኢዜአ እንደገለጹት የኮንትሮባንድ እቃው የተያዘው ትላንት ከምሽቱ 3:00 ሰዓት አካባቢ ነው።
ኮንትሮባንድ ዕቃው የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3-A71056 ኦሮ በሆነ አይሱዙ ተሸከርካሪ ተጭኖ ከደሎ መና ወደ ሮቤ ከተማ በመጓዝ ላይ እንዳለ በተለምዶ ኬላ ተብሎ በሚጠራ ቦታ ሲደርስ ፖሊስ ባደረገው ድንገተኛ ፍተሻ መያዙን ተናግረዋል ።
ከተያዙት እቃዎች መካከል 520 የተንቀሳቃሽ እጅ ስልክ ቀፎ፣ 50 ኩንታል ቡናና የሞተር ሳይክል መለዋወጫዎች እንደሚገኙበት ተናግረዋል።
“አሽከርካሪውና ረዳቱ በፍተሻ ሂደት ለጊዜው በመሰወራቸው ፖሊስ ክትትል እያደረገባቸው ነው” ብለዋል።
ረዳት ኢንስፔክተር እንግዳ እንዳሉት የከተማው ፖሊስ ባለፉት ሰባት ወራት ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ባደረገው ቁጥጥርና ድንገተኛ ፍተሻዎች ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትርባንድ ዕቃዎች መያዙን አመልክተዋል፡፡
ኮንትሮባንድና ህገ ወጥ ንግድን ለመከላከል ህብረተሰቡ አጥፊዎችን በመጠቆም እያደረገ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ረዳት ኢንስፔክተሩ ጠይቀዋል።