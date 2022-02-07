ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በአሸባሪው ህወሓት የወደመውን ወሎ ዩኒቨርሲቲን ተመለከቱ

ደሴ (ኢዜአ) ጥር 30/2014 -የናይጄሪያ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በደሴ ከተማ የሚገኘውንና በአሸባሪው ህወሓት የወደመውን የወሎ ዩኒቨርሲቲን ተመለከቱ።
በምልከታው የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር እና የክልሉ ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር መንገሻ አየነ አሸባሪው ህወሓት ዩኒቨርሲቲውን መዝረፉና ማውደሙ ሳይበቃ የመቃብር ስፍራ ማድረጉን ለኦባሳንጆ ገለጻ አድርገዋል።
የተረፉ የተቋሙ ንብረቶች ተጠግነው መልሰው አገልግሎት እንዳይሰጡም የሽብር ቡድኑ ሰባብሮ ማውደሙን ተናግረዋል።
አሸባሪው ህወሓት ወረራ በፈጸመበት ወቅት ንጹሀን ዜጎችን በጭካኔ መጨፍጨፉን፣ ሴቶችና ሕጻናትን መድፈሩንና ለከፍተኛ ስቃይ መዳረጉንም አስረድተዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱ ሁሴን በበኩላቸው አሸባሪው ህወሓት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያልወጣው ዳገት፣ ያልቆፈረው ጉድጓድና ያልፈጸመው የጭካኔ ተግባር አለመኖሩንም ገልጸዋል።
ኦባሳንጆ በአካል ተገኝተው ካደረጉት ምልከታ በተጨማሪ አሸባሪው ህወሓት በአካባቢው የፈጸማቸውን ሁለንተናዊ ጥፋቶችንም በገለጻ ወቅት አስረድተዋል።
ኦባሳንጆ የተጎዱ የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን ምልከታ እንደጨረሱ በደሴ ከተማ ከክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ጋር እንደሚወያዩ ይጠበቃል።
ከቀትር በፊትም በኮምቦልቻ ከተማ በሽብር ቡድኑ የወደሙትን የኮምቦልቻ ጠቅላላ ሆስፒታል እና ፖሊ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅን መመልከታቸውን ኢዜአ መዘገቡ የሚታወስ ነው።