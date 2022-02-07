የሕብረቱ ጉባዔ ተሳታፊ የነበሩ የተለያዩ የአገራት መሪዎች ሽኝት እየተደረገ ነው

ጥር 30/2014/ኢዜአ/ በ35ኛው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባዔ ተሳታፊ የነበሩ የአፍሪካ አገራት መሪዎች ሽኝት እየተደረገ ነው።
የአገራቱ መሪዎች ባለፉት ሁለት ቀናት ያካሄዱትን ጉባኤ አጠናቀው ሲመለሱ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው የክብር ሽኝት እያደረጉላቸው ነው፡፡
እስካሁን ሽኝት ከተደረገላቸው የአገራት መሪዎች መካከልም ተሰናባቹ የሕብረቱ ሊቀመንበር እና የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ፌሊክስ ሺሴኬዲ፣ የጋና ፕሬዚዳንት ናና አኩፎ አዶ፣ የጂቡቲው ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጌሌ፣ የዛምቢያው ፕሬዚዳንት ሃካይንዴ ሂቺሌማ፣ የኮትዲቯር ፕሬዝዳንት አላሳን ኦታራ፣ የማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ፎስቲን አካንግ ቶንዳራ፣ የኒጀር ፕሬዝዳንት መሀመድ ባዙም እና ሌሎችም ይገኙበታል።
በተመሳሳይ የታንዛኒያ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ፊሊፕ ምፓንጎ እና የጋምቢያ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር አይሳቱ ቶሬይ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል።
ምክትል ፕሬዚዳንቶቹን የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍፁም አሰፋ፣ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ፣ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ሀብታሙ ኢተፋ እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው አሸኛኘት አድርገውላቸዋል።
እንዲሁም የሴኔጋል ፕሬዚዳንትና የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር ማኪ ሳል ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል ፡፡
ፕሬዚዳንቱን የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ እና ሌሎች ከፍተኛ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ደማቅ አሸኛኘት አድርገውላቸዋል።
የጋቦን ጠቅላይ ሚኒስትር ሮዝ ክርስቲን እና የኡጋንዳ ምክትል ፕሬዚዳንት ጀሲካ አሎፓ፣ የሞዛምቢክ ፕሬዚዳንት ፊሊፔ ኒዩሲ ዛሬ ማለዳ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል።
በተመሳሳይ የኬፕቨርዴ ፕሬዚዳንት ጆዜ ማሪያ ኔቪሽም፣የዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ምናንጋግዋ እንዲሁም የማላዊ ፕሬዚዳንት ላዛሩስ ቻክዌራ ዛሬ ረፋድ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል።
መሪዎቹን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ እና ሌሎች ከፍተኛ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ደማቅ አሸኛኘት አድርገውላቸዋል።
በተመሳሳይ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ሙሐማዱ ቡሃሪ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል።
ፕሬዚዳንቱን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ እና ሌሎች ከፍተኛ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ደማቅ አሸኛኘት አድርገውላቸዋል።
ፕሬዚዳንት ሙሐማዱ ቡሃሪ በኢትዮጵያ ቆያታቸው ከመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ጋር በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል።
በተመሳሳይ የሽኝት መረጃ የሳሀራዊ አረብ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ብራሂም ጋሊ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል።
በቦሌዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ከፍተኛ የመንግሥት አመራሮች ሽኝት አድርገውላቸዋል።
በተመሳሳይ የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሞሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆ በ35ኛ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የነበራቸውን ቆይታ አጠናቅቀው ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል።
የቡሩንዲ ፕሬዚዳንት ኤቫሪስት ዳይሺሜም ወደ ሀገራቸው ሄደዋል።
ሁለቱን ፕሬዚዳንቶች የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ፣ የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናሲሴ ጫሊና ሌሎች የመንግሥት ከፍተኛ አመራሮች ቦሌ ዓለምአቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አሸኛኘት አድርገውላቸዋል።