ከንቲባ አዳነች አቤቤ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በስኬት እንዲጠናቀቅ አስተዋፅኦ ያደረጉ አካላትን አመሰገኑ

ጥር 30 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በስኬት እንዲጠናቀቅ አስተዋፅኦ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቀረቡ።
“ጉባኤው በስኬት እንዲጠናቀቅ መላው የከተማችን ነዋሪዎች ላሳያችሁት ፍፁም ኢትዮጵያዊ እንግዳ ተቀባይነትና አክባሪነት ልባዊ ምስጋናችንን እና አድናቆታችንን ለመግለፅ እንወዳለን” ብለዋል ከንቲባ አዳነች።
“ጉባኤው ለኢትዮጵያ የተለየ ትርጉም እንዳለው በመረዳት አካባቢያቸውን በማፅዳት፣ ከተማውን በማስዋብ፣ በመብራት በማድመቅ እና በተለያየ አፍሪካዊ እሴቶች በማሸብረቅ ለጉባኤው ድምቀት በልዩ ሃገራዊ ስሜት ሃላፊነታቸውን ለተወጡ የግልና የመንግስት ተቋማት ምስጋና አቅርበዋል” ሲሉም ገልጸዋል።
ወይዘሮ አዳነች አክለውም በየደረጃው የሚገኙ የከተማዋ አመራሮች፣ የፀጥታ ሃይሎች፣ ለፕሮግራሙ ስኬት የተባበሩና የተሰማሩ ተቋማትና ድርጅቶች ጉባኤው በሰላም ተጀምሮ ያለምንም ችግር እንዲጠናቀቅ ላበረከቱት አስተዋፅኦም አመስግነዋል።
በጉባኤው ወቅት የታየው ህብረትና አንድነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።