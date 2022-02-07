የተሽከርካሪ አደጋን ለመቀነስና የመንገድ ደህንነትን ለማረጋገጥ ሞተር አልባ ትራንስፖርትንና የእግር ጉዞን መልመድ ያስፈልጋል-ኤጀንሲው

አዳማ ጥር 29/2014(ኢዜአ) በከተሞች አካባቢ በስፋት የሚስተዋለውን የተሽከርካሪ አደጋን ለመቀነስና የመንገድ ደህንነትን ለማረጋገጥ ሞተር አልባ ትራንስፖርትና የእግር ጉዞን መልመድ እንደሚያስፈልግ የኦሮሚያ ትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ ኤጀንሲ አስገነዘበ።
ኤጀንሲው የትራፊክ ደህንነት ሳምንት ምክንያት በማድረግ በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በሞጆ ከተማ ሞተር አልባ ትራንስፖርትና የእግር ጉዞ ንቅናቄ አስጀምሯል።
በኦሮሚያ ክልል ባለፉት ስድስት ወራት በደረሱ የተሽከርካሪ አደጋዎች የ725 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ
በ1 ሺህ 200 ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱ ተመላክቷል ።
በአደጋው በንብረት የደረሰው ጉዳት ከ179 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት እንዳለው የኤጀንሲው መረጃ ያሳያል።
አደጋው ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በሞት የ23 በመቶ ቅናሽ ሲያሳይ፤በንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት ደግሞ በ49 ሚሊዮን ብር ብልጫ እንዳለው ገልጿል ።
የኤጀንሲው ምክትል ሃላፊ አቶ ሌሽሳ ሃዩ እንደገለጹት በከተሞች አካባቢ እየጨመረ የመጣውን የተሽከርካሪ አደጋ ለመቀነስና የመንገድ ደህንነትን ለማረጋገጥ ሞተር አልባ ትራንስፖርትና የእግር ጉዞን ባህል ማድረግ ያስፈልጋል።
በተሽከርካሪ አደጋ በሰው ህይወትና በንብረት ላይ እየደረሰ ያለው ውድመትና ጥፋት አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱን ተናግረዋል።
“መንግሥት የመንገድ ትራፊክ ደህንነት፣ የፍጥነት መገደቢያና የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም አደጋዎችን ለመቀነስ ጥረት ቢያደርግም፤ በሚፈለገው ደረጃ ውጤት አልተገኘም” ብለዋል።
በተለይ በክልሉ ከተሞች አካባቢ በስፋት የሚስተዋለው የተሽከርካሪ አደጋ ዋነኛ መንስዔዎች ለመንገደኞች ቅድሚያ ያለመስጠት፣ የእግረኛና ሞተር አልባ መሥመሮች ያለመኖር መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
በሞጆ ከተማ የእግረኛና የሞተር አልባ መንገዶች ግንባታ መጀመሩን የገለጹት ምክትል ሃላፊው፣ ህብረተሰቡ ቢስክሌቶችን በመጠቀምና በእግር በመጓዝ የተሽከርካሪ አደጋን በመቀነስ ሚናውን እንዲወጣ አሳስበዋል።
ኅብረተሰቡ የእግር ጉዞ የትራፊክ ደህንነትን ከማረጋገጥ ባለፈ፤ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመከላከል ባህል እንዲያደርገው ምክትል ሃላፊው ጠይቀዋል።
የሞጆ ከተማ ከንቲባ አቶ ሃሚዲ ቱስ በበኩላቸው በከተማዋ በቀን በሺህዎች የሚቆጠሩ ወጪና ገቢ ተሽከርካሪዎችን ስለምታስተናግድ የተሽከርካሪ አደጋ በስፋት እንደሚስተዋሉባት አመልክተዋል።
በከተማዋ በሚተገበረው የእግረኛና ቢስክሌቶች እንቅስቃሴ ንቅናቄ ነዋሪዎች ባህል እንዲያደርጓቸው ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
የሞጆ ከተማ ትራንስፖርት ኤጄንሲ ሃላፊ አቶ ሌንጮ ኑሬ የከተማዋ የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻል ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው “በዘርፉ ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር፣ ከወንበር በላይ ትርፍ መጫንና ከታሪፍ በላይ ማስከፈል ችግሮች ይስተዋላሉ” ብለዋል።
ችግሮቹን ለማቃለል የትራንስፖርት ተቆጣጣሪዎች፣ የትራፊክ ፖሊሶችና የትራንስፖርት ማህበራት የተቀናጀና የጋራ ዕቅድ አዘጋጅተው ወደ ሥራ መግባታቸውን አስታውቀዋል።