ባህላዊ የፈረስ ጨዋታ ትእይንት በኦሮሚያ ክልል ለመጀመሪያ ጊዜ በሰንዳፋ ተካሄደ

ጥር 29/2014 (ኢዜአ)… ባህላዊ የፈረስ ጨዋታ ትእይንት በኦሮሚያ ክልል ለመጀመሪያ ጊዜ በሰንዳፋ ከተማ ዛሬ ተካሄደ።
በክልሉ ባህላዊ የፈረስ ትእይንትን በክልል ደረጃ በየዓመቱ ለማካሄድ እንደሚሰራ የጨፌ ኦሮሚያ አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ ሰአዳ አብዱረሃማን ገልፀዋል።
“ባህላዊ የፈረስ ፊስቲቫል ለቱሪዝም ልማት” በሚል መሪ ሃሳብ ባህላዊ የፈረስ ፊስቲቫል በአዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን አዘጋጅነት በሰንዳፋ ከተማ ተካሄዷል።
ለመጀመሪያ ጊዜ በተዘጋጀው ባህላዊ የፈረስ ፌስቲቫል ላይ ከክልሉ የኦሮሚያ ልዩ ዞን፣ የምእራብ አርሲ፣ የምስራቅ፣ የምእራብና ሰሜን ሸዋ ዞኖች ተሳትፈዋል።
የዕለቱ የክብር እንግዳ የጨፌ ኦሮሚያ አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ ሰአዳ አብዱረሃማን በሥነስርዓቱ ላይ እንዳሉት ለመጀመሪያ ጊዜ በአምስት ዞኖች የተጀመረውን ባህላዊ የፈረስ ጨዋታ ትእይንት ዓመታዊ ባህላዊ የፈረስ ውድድርና ፊስቲቫል ለማድረግ ይሰራል።
በኦሮሞ ሕዝብ ዘንድ ትልቅ ቦታ ያለውን ፈረስ በአግባቡ በመያዝና ባህላዊ እሴቱን በማሳደግ ለቱሪስት መስህብነት በማዋል ለተጨማሪ የገቢ ምንጭ እንዲውል ማድረግ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
የባህልና ስፖርት ሚኒስትር አቶ ቀጄላ መርዳሳ እንዳሉት የኦሮሞ ህዝብ ከአደዋ ጦርነት በፊት ጀምሮ ፈረስን በደስታው በሀዘኑም ሆነ በተለያዩ ባህላዊ ኑሮውና የአስተዳደር ሥረዓቱ ላይ ፈረስን ሲጠቀም የኖረና ታሪካዊ ትስስር እንዳለው ተናግረዋል።
የኦሮሞ ህዝብ ፈረሱን ከልጁ ለይቶ እንደማያይ ያነሱት ሚኒስትሩ ከቅርብ ጊዚያት ወዲህ ጋሪና ከፍተኛ ጭነቶችን በመጫን የፈረስን ክብር የሚያወርዱ ተግባራት ሲስተዋሉ መቆየታቸውን አንሰተዋል።
የኦሮሞ ፈረሰኞች በአደዋ ጦርነት ወቅት በፈጸሙት ጀብድ ላይ ሀገር ለተጎናጸፈችው ታሪክ የማይረሳውና ተምሳሌታዊ ክብር ያበቃ መሆኑን ገልጸዋል።
ከማህበረሰቡ ጋር ጥብቅ ቁርኝት ያለውን ፈረስ በአግባቡ በመያዝና ለመጪው ትውልድ ባህሉን ጠብቆ ማስተላለፍ እንደሚገባም ተናግረዋል።
የኦሮሚያ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሀላፊ ወይዘሮ ሰአዳ ኡስማን ኦሮሞ ለፈረሱ “ቡሎ፣ ቦራ ዳማ” የሚሉ ስሞችን እንደሚሰጥ ገልጸዋል።
የኦሮሞ ህዝብ ፈረሱን “አባ ቡሎ ፣አባ ቦራ ፣አባ ጉራች” በሚሉ ስሞች መጥራቱ ምን ያህል ከፈረስ ጋር ያለውን የጠበቀ ቁርኝት ያመላክታል ብለዋል።
በመርሃ ግብሩ የፈረስ ጉግስና ሸርጥ ውድድር እንዲሁም የተለያዩ የፈረስ ትእይንቶች ተካሂደዋል።
በውድድሩና ትእይንቶቹ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ በመያዝ ላጠናቀቁ የባራክ ወረዳ የ30 ሺህ ብር፣ የሱሉልታ ወረዳ የ25 ሺህ ብር እና የወልመራ ወረዳ ደግሞ የ20 ሺህ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።
በተጨማሪም በውድድሩ በግል ከአንድ እስከ ሶስተኛ ደረጃ በመያዝ ላጠናቀቁ የፈረስ ጋላቢዎች የ15 ሺህ፣ የ10 ሺህ እና የ5 ሺህ ብር ሽልማት ተበርክቷል።