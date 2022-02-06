ወጣቱ ከብሄርተኝነትና ከጥላቻ አስተሳሰብ ወጥቶ ፍቅርና ሰላምን እንዲያስቀድም መስራት ይገባል-ዶክተር አያና በራሶ

ሀዋሳ ጥር 29/2014(ኢዜአ) ወጣቱ ትውልድ ባለፉት 27 ዓመታት ከተዘራበት ከብሄርተኝነትና ከጥላቻ አስተሳሰብ ወጥቶ ፍቅርና ሰላምን ሰባኪ እንዲሆን መስራት ይገባል ሲሉ የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አያና በራሶ አስገነዘቡ።
የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አባላት ላለፉት 12 ወራት ሲያካሂዱት የነበረው “ትውልድና ጥላቻን የማጣላት ዘመቻ” ንቅናቄ 1ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ትላንት ተከብሯል፡፡
በንቅናቄው የተጻፈ “የጥላቻ ሰንሰለት” የተሰኘ መጽሀፍ ተመርቋል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አያና በራሶ በወቅቱ እንደገለጹት ሃገር በፈተና ውስጥ በገባችበት በዚህ ወቅት የዩኒቨርሲቲው ምሁራን ከመማር ማስተማሩ ጎን ለጎን ችሎታቸውን ተጠቅመው ሰላም ላይ ባተኮረ የማህበረሰብ አገልግሎቶች ላይ መሳተፋቸውን አድንቀዋል፡፡
“ትውልድና ጥላቻን የማጣላት ዘመቻ” ንቅናቄ በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባላት ተጀምሮ ፍቅርንና አንድነትን በመስበክ ሃገር ለማዳን የሚያደርገው ተግባር ለዩኒቨርሲቲው የማህበረሰብ አገልግሎት ስራ አርአያ የሚሆን ነው” ብለዋል፡፡
ህብረ ብሄራዊ አንድነትን መሰረት ያደረገ ሃገርን የመገንባት ሂደት ስኬታማ እንዲሆን የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጥላቻን ማስወገድ የሚያስችሉ ተግባራት ማከናወን ይገባቸዋል” ሲሉ ፕሬዝዳንቱ አስገንዝበዋል።
በተለይም ወጣቱ ትውልድ ባለፉት 27 ዓመታት ከተዘራበት ከብሄርተኝነትና ከጥላቻ አስተሳሰብ ወጥቶ ፍቅርና ሰላምን መስበክ ላይ እንዲሰማራ ሊሰራ እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡
“አሁን ባለው አካሄድ ያተረፍነው የለም” ያሉት ፕሬዝዳንቱ አስተሳሰባችንን በመቀየር ከአባቶቻችን የወረስነውን አካታች የሆነ ተከባብሮ የመኖር ባህል ለማሳደግ የጥላቻ ሰንሰለት መበጠስ ያስፈልጋል” ሲሉ ፕሬዝዳንቱ አክለዋል፡፡
“እንደሃገር የገጠመን ፈተና መንስኤው የጥላቻ ውጤት ነው” ያሉት ደግሞ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ልዩ አማካሪ አቶ ሰሪሚሶ ሳሙኤል ናቸው።
“በዘመናችን ስኬታማነትንና ባለራእይነትን እየተገዳደረ ያለ ትልቁ ጨለማ ጥላቻ ነው” ሲሉ ጠቅሰዋል።
ትውልዱን ከችግሩ ለማሻገር መንግስት፣ ህብረተሰቡ፣ ወላጆችና የሚመለከታቸው ሁሉ የሚጠበቅባቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አስገንዝበዋል ።
በተለይም የከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና ምሁራን አዕምሮን የሚያድሱና ሰላም የሚሰብኩ ስነ ስርአቶችን በማዘጋጀት ሃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል ።
“ፍቅርና መከባበርን መሰረት ያደረጉ ቱባ የሆኑ ማህበረሰባዊ እሴትን እየሸረሸረ ያለን ጥላቻን ከመጸየፍ ባሻገር ወንድማማችነትን ማጠናከር ላይ ሊሰራ ይገባል” ብለዋል፡፡
የንቅንናቄው መስራችና በጥላቻ አስከፊነት ላይ ሁለት መጽሃፍት የጻፉ የዩኒቨርሲቲው ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አየለ አደቶ ትውልድንና ጥላቻን የማጣላት ንቅናቄ ከጀመረ አንድ ዓመት ማስቆጠሩን ተናግረዋል፡፡
ንቅናቄው በአንድ ዓመት ውስጥ ሁለት መጽሀፎች ከማሳተም ጎን ለጎን ከሐዋሳ ከተማ የተውጣጡ ከ1ሺ 400 በላይ ወጣቶችን በማሰልጠን ስለ ሰላም እንዲሰብኩ የሰላም አምባሳደር አድርጎ ለከተማ አስተዳደሩ ማስረከቡን አመልክተዋል።
በማህበራዊ ሚዲያ ከ10ሺ በላይ ቋሚ ተከታዮች ማፍራት መቻሉን ጠቁመው “ተከታታይ መልእክቶችን የማስተላለፍ ስራ ተሰርቷል” ብለዋል፡፡
ከሃይማኖች አባቶች፣ ከሃገር ሽማግሌዎችና ከተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ጋር በመተባበር ስለ ጥላቻ አአስከፊነት፣ ስለ ፍቅርና ይቅርታ እንዲሁም ሃገር ከችግር የማውጣት ተግባራት ላይ ያተኮሩ ውይይቶች መካሄዳቸውንም ተናግረዋል፡፡
“በኢትዮጵያ የተለያየ ፖለቲካ አራማጆች በሚመስላቸው መልኩ በሚያራምዷቸው አቋሞች የተዘራው ጥላቻ ፍቅር፣ አንድነትና ሰላማችንን አናግቷል” ያሉት አቶ አየለ ጽኑ የሆነ ህብረ ብሄራዊ አንድነት ለመገንባትና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ጠንካራ የምክክርና ንግግር ባህል ማጎልበት አስፈላጊ መሆኑን አስገንዝበዋል ፡፡
የጥላቻን ሰንሰለት በፍቅር መስበር የሚያስፈልግ በመሆኑ በንቅናቄው 1ኛ ዓመት ምስረታ ላይ የጥላቻ ሰንሰለት የሚል መጽሃፋቸውን ማስመረቃቸውንም ገልጸዋል፡፡
በፕሮግራሙ ከተገኙት መካከል የጥላቻን አስከፊነት የሚሰብከውና የይቅርታን ጠቃሚነት የሚናገረው የዩኒቨርሲቲው ምሩቅ የህግ ምሁሩና ደራሲ ዳግማዊ አሰፋ “የበደሉን ሰዎች ይቅርታ ስለሚገባቸው ሳይሆን እኛ ሰላም ስለሚያስፈልገን ይቅርታ ማድረግ ይኖርብናል” ብሏል፡፡
በማያውቀው ግለሰብ ተተኩሶበት ከአንገት በታች አካሉን ማንቀሳቀስ ያልቻለው ዳግማዊ አሰፋ በዳዩን ይቅር በማለት ስላገኘው ሰላም በመድረክ ቀርቦ አብራርቷል።
“እንደ ሃገር ያጋጠመን ፈተና የጥላቻ ውጤት ነው” ያለው ወጣቱ ጠንካራ ሀገር የመገንባት ሂደት እንዲሳካ ጥላቻን መንቀል የሚያስችል ሰላምና መግባባት ላይ መድረስ እንደሚገባ አመልክቷል፡፡
በዓለም ላይ በጥላቻ ምክንያት የተፈጠረ አደጋና ኪሳራ ከፍተኛ መሆኑን አንስቶ ጥላቻን ለትውልድ ማስተላለፍ እንደማይገባ አስገንዝቧል፡፡
በዝግጅቱ ላይ የዩኒቨርሲቲውን ማህበረሰብ አባላት ጨምሮ ከከተማው አስተዳደር የሚመለከታቸው አካላት የተገኙ ሲሆን የጥላቻ ሰንሰለት የሚል መጽሃፍም ለምርቃት በቅቷል፡፡