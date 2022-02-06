የተ.መ.ድ ምክትል ዋና ጸሀፊ በኮምቦልቻ ፖሊ ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ውድመትና የጅምላ ቀብር ስፍራ ተመለከቱ

ደሴ፤ጥር 29 ቀን 2014 (ኢዜአ) የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሀፊ አሚና መሃመድ በአሸባሪው ህወሀት ወራሪ ሀይል በኮምቦልቻ ፖሊ ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ የደረሰውን ውድመትና የጅምላ የቀብር ስፍራ ተመለከቱ።
የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱ ሁሴን በአሸባሪው ህወሀት ወራሪ ሀይል በኮሌጁ ላይ ስለተፈጸመ ሁለንተናዊ ውድመትና ዘረፋ እንዲሁም ወራሪው ሀይል በግፍ የጨፈጨፋቸውን ንጽሀን በኮሌጁ በጅምላ ስለመቅበሩ ለምክትል ዋና ጸሀፊዋ ገለጻ አድርገዋል።
ምክትል ዋና ጸህፊዋ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ከአመራሩና የተለያየ ጥቃት ከደረሰባቸው ሴቶች፣ ህጻናትና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ጋርም ተወያይተዋል።
ምክትል ዋና ጸህፊዋ በሽብር ቡድኑ የወደሙ ሌሎች ተቋማትንም ተዘዋውረው ይመለከታሉ ተብሎ ይጠበቃል።
በምልከታው የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር፣ የክልሉ ዋና አፈ ጉባዔ ፋንቱ ተስፋዬን ጨምሮ ሌሎች አመራሮችና ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ነው።