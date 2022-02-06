ለአፍሪካ ኅብረት የፈንድ ሥርዓት ስኬታማነት የግሉ ዘርፉ ተሳታፊ ሊሆን ይገባል

ጥር 29/2014/ኢዜአ / “የአፍሪካ ኅብረት የፈንድ ሥርዓትን ስኬታማ ለማድረግ የግሉን ዘርፍ የመፍትሄ አካል አድርጎ ማሳተፍ ይገባል” ሲሉ የአፍሪካ የኤሌክሮኒክስ ንግድ ቡድን ዋና የሥራ ኃላፊ ትሬዥር ማፋንጋ ገለጹ።
የአፍሪካ ኅብረት ወጪ በዓለም አቀፍ ድጋፍ ላይ የተንጠለጠለ መሆኑ አሀጉሪቷ የሯሷን ችግር በራሷ አቅም እንዳትፈታ ማነቆ ሆኖባታል፡፡
ለአብነትም በተያዘው ዓመት የኅብረቱ በጀት ከ650 ሚሊዮን ዶላር በላይ ቢሆንም የበጀቱን 68 በመቶ በዓለም አቀፍ ድጋፍ ሰጪ አካላት የሚሸፈን ሲሆን ቀሪው 31 በመቶ ደግሞ በህብረቱ አባል አገራት መዋጮ እንደሚሸፈን መረጃዎች ያሳያሉ።
በዚህም የኅብረቱን የበጀት ችግር ለመቅረፍ በተለይም የአፍሪካ ኅብረት የሥራ ማስኬጃ በጀቱን ሙሉ በሙሉና የፕሮግራም በጀቱን ደግሞ ቢያንስ 75 በመቶ በአባል አገራት መዋጮ ለመሸፈን እቅድ ተይዞ እየተሰራ ነው።
በተለይም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ወደ ሥራ የገባው የአፍሪካ አገራት ወደ አገራቸው ከሚያስገቧቸው እቃዎች ከሚያገኙት ቀረጥ ላይ የ0 ነጥብ 2 በመቶውን ለኅብረቱ የበጀት ወጪ ድጋፍ እንዲውል የተደረገው ውሳኔ ተጠቃሽ ነው።
ድጋፉን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ በርካታ አገራት ወደ ኋላ በመቅረታቸው የኅብረቱ የፈንድ ሥርዓት አሁንም ችግር ውስጥ መውደቁን ነው መረጃዎች የሚያሳዩት።
ጉዳዩን በትኩረት የተከታተሉት የአፍሪካ የኤሌክሮኒክስ ንግድ ቡድን ዋና የሥራ ኃላፊ ትሬዥር ማፋንጋ አባል አገራት ኅብረቱን ለመደገፍ የሚያደርጓቸው ጥረቶች የሚደነቁ መሆኑን ጠቁመዋል።
ያም ሆኖ ኅብረቱ የነደፈው የፈንድ ሥርዓት ዋና ባለድርሻ የሆነውና በፈንድ ሥርዓቱ ትልቅ አዎንታዊ ሚና ሊጫወት የሚችለውን የግሉን ዘርፍ አለማካተቱን በክፍተት አንስተዋል፡፡
በመሆኑም የአፍሪካ ኅብረት የፈንድ ሥርዓት ስኬታማ ለማድረግ ኅብረቱ የግሉን ዘርፍ እንደ ዋና ባለድርሻ አካል አድርጎ በማሰብ ሊያሳትፈው ይገባል ሲሉ ነው የተናገሩት።
በአፍሪካ ትላልቅ አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ በመሳተፍና አዎንታዊ ውጤት በማምጣት የተመሰከረላቸው በርካታ ኩባንያዎች መኖራቸውን ጠቁመው ይህንን የእድገት ሞተር መዘንጋት የለብንም ብለዋል።
በሌላ በኩል አባል አገራት ኅብረቱ ያስቀመጠውን የፈንድ ሥርዓት በተገቢው መልኩ ተግባራዊ በማድረግና ለጋራ አፍሪካዊ አጀንዳ ቅድሚያ በመስጠት መስራት እንዳለባቸው ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በተጨማሪ አፍሪካን ከግሉ ዘርፍ ተጠቃሚ ማድረግ በራሱ የአህጉሪቷን የጋራ እድገት የሚያመጣ በመሆኑ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና እውን እንዲሆን ከወዲሁ ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራ እንደሚገባም ባለሙያዋ ተናግረዋል።