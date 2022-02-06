ቢሮው በቦረና ዞን በድርቅ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የምግብና የእንስሳት መኖ ድጋፍ አደረገ

ጥር 29 ቀን 2014 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ከተማ ልማትና ቤቶች ቢሮ ከተለያዩ ከተሞች ጋር በመተባበር በቦረና ዞን በድርቅ ሳቢያ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች 3 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የምግብና የእንስሳት መኖ ድጋፍ አደረገ።
ቢሮው ከአዳማ፣ ቢሾፍቱ፣ ገላን ፣ ሰበታ ፣ ሱሉልታ፣ ቡራዩ እና ለገጣፎ ለገዳዲ ከተሞች ጋር በመቀናጀት ነው ድጋፉን ያደረገው፡፡
ድጋፉንም የኦሮሚያ ከተማ ልማትና ቤቶች ቢሮ ኃላፊ አቶ ጉዮ ገልገሎ ለቦረና ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አብዱሰላም ዋሪዮ አስረክበዋል።
ቢሮው ኃላፊ በዚህን ወቅት በድጋፍ ከ600 በላይ ኩንታል ምግብና ከ1 ሺህ እስር በላይ የእንስሳት መኖ መካተቱን ተናግረዋል።
ቢሮው በቀጣይ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል፡፡
የቦረና ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አብዱሰላም ዋሪዮ በበኩላቸው በዞኑ የተከሰተው ድርቅ ከፍተኛ ጉዳት ማስከተሉን አንስተዋል፡፡
ለተደረገው ድጋፉ ምስጋና አቅርበው፤ ሌሎች አካላትም ተመሣሣይ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል፡፡
የኦሮሚያ ከተማ ልማትና ቤቶች ቢሮ ከቦረና ዞን በተጨማሪ በባሌ፣ በጉጂ እና በከረዩ አካባቢዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ድጋፍ ማድረጉም ተገልጿል።