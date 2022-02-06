በአፍሪካ ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ ሴኔጋል ከግብጽ ዛሬ ምሽት ይፋለማሉ

ጥር 29 ቀን 2014 (ኢዜአ)በ33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ የቴራንጋ አንበሶች (ሴኔጋል) ከፈርኦኖቹ (ግብጽ) የሚያደርጉት የፍጻሜ ጨዋታ ተጠባቂ ነው።
የፍጻሜ ጨዋታውን ደቡብ አፍሪካዊው ቪክቶር ጎሜዝ በዋና ዳኝነት ይመሩታል።
በካሜሮን አስተናጋጅነት ከጥር 1 ጀምሮ ሲካሄድ የቆየው 33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ዛሬ ፍፃሜውን ያገኛል።
በፍፃሜው ውድድር ለዋንጫ አሸናፊነት የሚፎካከሩት ግብፅና ሴኔጋል ሲሆኑ ጨዋታው በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ምሽት 4፡00 ሰዓት ይጀመራል።
የፍጻሜ ጨዋታው በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ለሊቨርፑል የሚጫወቱት ሴናጋላዊው ሳዲዮ ማኔ እና ግብጻዊው ሙሐመድ ሳላህ የሚያደረጉት ፉክክር ይጠበቃል።
በዚህ ጨዋታ ሴኔጋል ለመጀመሪያ ጊዜ ዋንጫውን ለማንሳት የምትፋለም ሲሆን ግብጽ ደግሞ በአፍሪካ ዋንጫው ሰባት ጊዜ በማንሳት ቀዳሚ ስትሆን ለስምንተኛ ጊዜ ሻምፒዮን በመሆን ያላትን የበላይነት ለማስጠበቅ የሚጫወቱ ይሆናል።
የሴኔጋል ብሄራዊ ቡድን (የቴራንጋ አንበሶች) ከግብፅ ብሄራዊ ቡድን (ፈርኦኖቹ) በኦሊምቢ ስታዲየም የሚያደርጉትን የፍፃሜ ጨዋታ ደቡብ አፍሪካዊው ቪክቶር ጎሜዝ በመሀል ዳኝነት የሚመሩት ይሆናል።
በደቡብ አፍሪካ ጀዋንስበርግ የተወለዱት የ40 ዓመቱ ጎሜዝ እንደ አውሮፓዊያኑ አቆጣጠር ከ2011 ጀምሮ ኢንተርናሽናል ዳኛ በመሆን እግር ኳስን በብቃት በመዳኘት ላይ ይገኛሉ።
ቪክቶር ጎሜዝ በዚህ የአፍሪካ ዋንጫ እስካሁን በዳኙበት ጨዋታ አጠቃላይ 11 ቢጫ ካርዶችንና ሁለት የፍፁም ቅጣት የሰጡ ሲሆን በውድድሩ ናይጀሪያ ከሱዳን፣ አይቮሪኮስት ከአልጀሪያ እንዲሁም ሴኔጋል ከኢግቶሪያል ጊኒ ያደረጉትን ጨዋታ ዳኝተዋል።
በውድድሩ ትናንት ምሽት በተደረገው የደረጃ ጨዋታ አዘጋጇ ካሜሮን በቡርኪናፋሶ እስከ 70ኛው ደቂቃ 3 ለ 0 ስትመራ ቆይታ በመጨረሻ ባስቆጠሯቸው 3 ጎሎች በመደበኛው ሰዓት አቻ ተለያይተዋል።በተደረገው የመለያ ምት አዘጋጇ ካሜሮን ቡርኪናፋሶን 5 ለ 3 በማሸነፍ በአፍሪካ ዋንጫ ሦስተኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች።