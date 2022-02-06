የአፍሪካ የንግድ ተቋማትን ለማሳደግ የገበያ ትስስር ሊፈጠርላቸው ይገባል

ጥር 29/2014/ኢዜአ/ በአፍሪካ በዝቅተኛና በመካከለኛ ደረጃ የሚገኙ የንግድ ተቋማትን ለማሳደግ የገበያ ትስስር ሊፈጠርላቸው እንደሚገባ የአፍሪካ ቢዝነስ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ዶክተር አማኒይ አስፎር ገለጹ።
ዶክተር አማኒይ አስፎር፤ የአፍሪካ የምጣኔ ኃብት የጀርባ አጥንት በዝቅተኛና በመካከለኛ ደረጃ ላይ ያሉ የንግድ ተቋማት መሆናቸውን ጠቁመው ነገር ግን የሚገባቸውን ትኩረት አላገኙም ብለዋል።
በተለይም ደግሞ መንግሥታት ለእነዚህ ዘርፎች አስተማማኝ የፋይናንስ ድጋፍ ሥርዓት በመዘርጋት የንግድ እንቅስቃሴን ሊያሳልጡ የሚችሉ ሌሎች አመቺ አውዶችን በመፍጠር ረገድ ክፍተት እንደሚስተዋል ጠቁመዋል።
ይህም ሆኖ በአፍሪካ ያለውን ከፍተኛ የተፈጥሮ ሃብት ክምችት ለመጠቀምና ለበርካታ ወጣቶች የሥራ እድል ለመፍጠር የአፍሪካ አገራት መንግሥታት ተገቢውን ድጋፍ ሊያደርጉላቸው እንደሚገባ አሳስበዋል።
እነዚህ የንግድ ተቋማት በተለይም በአፍሪካ ያሉትን የተፈጥሮ ሃብቶች ሊጠቀሙ የሚችሉበትን አውድ በመፍጠር አፍሪካ ከተፈጥሮ ሃብቷ ያላትን ተጠቃሚነት ማሳደግ እንደሚገባ ነው የጠቆሙት።
የአፍሪካ የንግድ ተቋማት እርስበርሳቸው ከሚያደርጓቸው ትስስሮች በተጨማሪ መንግሥታት ያሏቸውን ትልቅ አቅም በመጠቀም ዘላቂ የገበያ ትስስር እንዲፈጠርላቸው ማድረግ አለባቸው ብለዋል።
ይህም በመሆኑ በአፍሪካ በዝቅተኛና በመካከለኛ ደረጃ የሚገኙ የንግድ ተቋማትን ለማሳደግ ይጠቅማል ነው ያሉት።
ተቋማቸውም በአፍሪካ በዝቅተኛና በመካከለኛ ደረጃ የሚገኙ የንግድ ተቋማትን ለማሳደግ የሚያስችል የገበያ ትስስር እንዲፈጠር አገራት ላይ ግፊት የማድረግ ሥራ እየሰራ መሆኑን ዶክተር አማኒይ ጠቁመዋል።