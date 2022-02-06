“የወጣቶችን የውሳኔ ሰጭነት ተሳትፎ ለማሳደግ እሰራለሁ”

ጥር 29 ቀን 2014 (ኢዜአ)የአፍሪካ ኅብረት የወጣቶች ልዩ ልዑክ ቺዲዮ ክዮምፔምባ የወጣቶችን የውሳኔ ሰጭነት ተሳቶፎ የማሳደግ ተግባራትን ለማከናወን መዘጋጀቷን ገለጸች።
የአፍሪካ ኅብረት የወጣቶች ልዩ ልዑክ የሥራ ዘርፍ በአህጉሪቷ የ2063 የልማት ግብ በስድስተኛ ደረጃ ላይ የተጠቀሰውን የወጣቶችን አቅም ማሳደግና ተሳትፏቸውን ማሳደግ የሚለውን ተከትሎ የተቋቋመ ነው።
የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳ ፋቂ ማኅማት፤ ባሳለፍነው ህዳር ወር የዚምባብዌ ዜግነት ያላትን ቺዲዮ ክዮምፔምባ ሁለተኛዋ የወጣቶች ልዩ ልዑክ በማለት ሹመት ሰጥተዋታል።
ክዮምፔምባ ከኢዜአ ጋር ባደረገችው ቆይታ፤ አፍሪካ ካሉባት የተለያዩ ችግሮች መካከል ወጣቶች በተለያዩ የመንግሥትና የግል ዘርፎች የውሳኔ ሰጭ መዋቅር ላይ ያላቸው ተሳትፎ አነስተኛ መሆኑ ዋነኛው ነው ብላለች።
በአፍሪካ የወጣቶች ቁጥር ከሌሎች የእድሜ ክልሎች ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ቢሆንም ወጣቶች ለተለያዩ ተግዳሮቶች ፈጠራ የታከለበት መፍትሄ እንዲያመነጩ በማድረግ በኩል ክፍተት መኖሩን አንስታለች።
ይህንኑ ችግር ከግምት በማስገባት ወጣቷ ለቀጣዮቹ ሁለት ዓመታት በሚኖራት ቆይታ የአፍሪካ ወጣቶች በተለያዩ የሥራ ኃላፊነቶች ላይ ተሳትፏቸውን ለማሳደግ ልዩ ትኩረት አድርጋ እንደምትሰራ አረጋግጣለች።
ለአብነትም በቀጣይ ከሚካሄደው የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጎባኤ ጎን ለጎን የወጣቶችን ተሳትፎ ለማሳደግና የወጣቶች ጉባኤ እንዲካሄድ ለማድረግ አበክራ እንደምትሰራ ገልፃለች።
በተለይም ወጣቶች በአህጉሪቱ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሃሳብ አፍላቂና ሃሳባቸው በአህጉር ደረጃ ገቢራዊ የሚሆንበት አውድ ለመፍጠር እሰራለሁ ብላለች።
ይህንኑ ገቢራዊ ለማድረግ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅርበት እንደምትሰራም ተናግራለች።
በአንጻሩ በአፍሪካ ችላ የተባለውን የአእምሮ ጤና ችግር ተከትሎ በአህጉሪቱ በርካታ ወጣቶች ራሳቸውን የሚያጠፉ መሆኑን የታዘበችው ቺዲዮ ክዮምፔምባ ችግሩን ለማቃለል በቀጣይ ትኩረት አድርጋ ለመስራት ተዘጋጅታለች።
በአፍሪካ ያለው የወጣቶች ሥራ አጥ ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ የሥራ እድሎችን ለማስፋት በተለይም ወጣቶች ያሏቸውን እውቀትና ክህሎት በማሳደግ የሥራ ፈጠራ የሚስፋፋበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እንደምትሰራ ተናግራለች።
በተጓዳኝም ወጣቶች ያላቸውን አቅም አሟጠው በመጠቀም ለአዎንታዊ ውጤት ጥቅም ላይ እንዲያውሉ ለማድረግም እንደምትሰራ አረጋግጣለች።
በከተማና በገጠር ከሚገኙ ወጣቶች ጋር በጋራ በመሥራት እንደ ሰላምና ደኅንነት ያሉ አንገብጋቢ የአህጉሪቱ ችግሮች ላይ የጋራ መፍትሄ ለማምጣት እንደሚሰራ ጠቁማለች።
የዓለም ችግር የሆነውን የአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል ወጣቶች ዋነኛ ታሳታፊ እንዲሆኑ ለመስራት መዘጋጀቷን ገልፃ ሕልሟ እንዲሳካ አባል አገራት ድጋፋቸውን እንዲያደርጉ ጠይቃለች።