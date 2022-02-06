የተመድ ምክትል ዋና ጸሀፊ አሚና መሃመድ ኮምቦልቻ ከተማ ገቡ

ደሴ ኢዜአ ጥር 29/2014 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሀፊ አሚና መሃመድ ደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ከተማ ገቡ።
ምክትል ዋና ጸህፊዋ ኮምቦልቻ ከተማ ሲገቡ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀንበርን ጨምሮ ሌሎች የፌደራል ፣የክልልና የዞን ከፍተኛ አመራሮች ተቀብለዋቸዋል፡፡
የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጅነር አህመድ የሱፍ እንደገለጹት በምክትል ጸህፊዋ የተመራው ልዑክ በጦርነቱ የደረውን ሰብዓዊና ቁሳዊ ውድመት ይመለከታል።
ልኡክ ቡድኑ አሸባሪው ህወሀት በከፈተው ጦርነት ቤተሰቦቻቸውን ያጡ፣ አካላቸው የጎደለና የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች እና ተቋማትን እንደሚመለከት ተናግረዋል።
በደቡብ ወሎ ዞን ስለደረሰው ሁለተናዊ ውድመትና ጥቃትም ለልዑክ ቡድኑ ገለጻ እንደሚደረግአመላክተዋል ።
ምክትል ዋና ጸሀፊዋና የልዑክ ቡድናቸው በዞኑ በሚኖራቸው በቆይታ ከአመራሩና ባለድርሻ አካላት ጋርም ውይይት ይኖራቸዋል ተብሎ ይጠበቃል።