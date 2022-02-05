የሐረሪ ክልል በበጀት ዓመቱ አጋማሽ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ሰበሰበ

ሐረር፣ ጥር 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) የሐረሪ ክልል በ2014 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ስድስት ወራት ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ።
ገቢው ሊሰበሰብ የቻለው የክልሉ ገቢዎች ቢሮ የተቀናጀ ጥረት በማድረጉ እንደሆነ ተገልጿል።
የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ሃላፊ አቶ በቀለ ተመስገን ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት፤ የልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ ዘንድሮ የግብር አሰባሰብ ስርዓቱን ለማሻሻል በትኩረት እየተሰራ ነው።
በተለይም በተቋሙ ሠራተኞችና ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ዘንድ የሚታዩ ክፍተቶችን ለመፍታት የተቀናጀ ጥረት መደረጉን ገልጸው፤ በዚህም ውጤት በመምጣቱ በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ አጋማሽ ቀጥተኛና ቀጥተኛ ካልሆነ ታክስ እንዲሁም ከማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ለመሰብሰብ ከታቀደው 593 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር ውስጥ 580 ሚሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን ተናግረዋል።
ይህም ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ211 ሚሊዮን ብር ብልጫ እንዳለው ጠቁመው፤ ቢሮው የእቅዱን 97 ነጥብ 8 በመቶ ማሳካት መቻሉን ገልጸዋል።
ካለፈው አመት የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብ የተቻለው በክልሉ የንግድ ተቋማት ላይ የተከናወነ የደረሰኝ ቁጥጥር ሥራ ቀዳሚውን ድርሻ እንደሚይዝ የጠቀሱት አቶ በቀለ፤ የንግዱ ማህበረሰብ ግብር በጊዜ፣ በሃላፊነትና በአግባቡ እንዲከፍልና በሒሳብ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና በመስጠት ለውጥ መምጣቱን ተናግረዋል።
የቢሮው ሠራተኞች ግብር ከፋዩን በአገልጋይነት ስሜት ተቀብለው ማስተናገዳቸው ለገቢው መጨመር የራሱን አስተዋጾ ማድረጉን ተናግረዋል።
ሀላፊው እንዳሉት፤ በደረሰኝ ላይ በተደረገ ቁጥጥር ደረሰኝ ሳይቆርጡ ግብይት ሲፈጸሙ የተገኙ 60 የንግድ ተቋማት ታሽገዋል።
ከደረሰኝ ማጭበርበር ጋር የተጠረጠረ አንድ ድርጅት ጉዳዩ በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑን ተናግረዋል።
በሐረሪ ክልል ከሚገኙ 15 ሺህ 548 ግብር ከፋዮች በተያዘው በጀት ዓመት 1 ቢሊዮን 64 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ መታቀዱን ከቢሮው የተገኘ መረጃ ያሳያል።
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