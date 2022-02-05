በአፍሪካ በአነስተኛና መካከለኛ ደረጃ የሚገኙ የፈጠራ ባለሙያዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮጀክት ይፋ ሆነ

ጥር 28 ቀን 2014 (ኢዜአ) በአፍሪካ በአነስተኛና መካከለኛ የሚገኙ የፈጠራ ባለሙያዎችን የዲጂታል ፋይናንስ ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮጀክት ዛሬ በአፍሪካ ሕብረት ይፋ ሆኗል።
ፕሮጀክቱን ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችለውን የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት የአፍሪካ ሕብረት የኢኮኖሚ ልማት፣ ንግድ፣ ኢንዱስትሪና ማዕድን ኮሚሽነር አምባሳደር አልበርት ሙቻንጋና የ’ኤኢትሬድ ግሩፕ’ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙሉአለም ስዩም ተፈራርመዋል።
በፕሮጀክቱ አማካኝነት በአፍሪካ የሚገኙ የአነስተኛና መካከለኛ ደረጃ የፈጠራ ባለሙያዎች ያለባቸውን የፋይናንስ ችግር የሚፈታ ድጋፍ እንደሚደርግላቸው የኤኢትሬድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙሉአለም ስዩም ገልጸዋል።
ለፈጠራ ባለሙያዎቹ የዲጂታል ገበያ አማራጭ መፍጠር፣ የዲጂታል አቅማቸውን መገንባት፣ የቴክኖሎጂ ድጋፍ ማድረግ እንዲሁም ቀላል በሆነ መልኩ ለስራ ማስኬጃ ገንዘብ የሚያገኙበት ሁኔታ ማመቻቸት በፕሮጀክቱ ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል በዋነኛነት ይጠቀሳሉ ብለዋል።
ፕሮጀክቱ የአፍሪካን የዲጂታል ፋይናንስ አቅምና ተደራሽነት በረጅም ጊዜ የማሳካት ግብ እንዳለው ጠቅሰው፤ የኤኢትሬድ ግሩፕ ከአፍሪካ ሕብረት አባል አገራት ጋር በትብብር እንደሚሰራ አመልክተዋል።
የኤኢትሬድ ግሩፕ ከለጋሾች ጋር በመሆን ለፕሮጀክቱ ትግበራ የሚያስፈልገውን ወጪ እንደሚሸፈን ገልጸዋል።
የአፍሪካ ሕብረት የኢኮኖሚ ልማት፣ ንግድ፣ ኢንዱስትሪና ማዕድን ኮሚሽነር አምባሳደር አልበርት ሙቻንጋ በበኩላቸው ፕሮጀክቱ በአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት አማካኝነት የግሉ ዘርፍ በአፍሪካ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ሚና ከማሳደግ አኳያ ወሳኝ ሚና እንደሚኖረው ገልጸዋል።
የመንግስትና የግሉን ዘርፍ ትብብር ለማጠናከርና የአፍሪካን የኢኮኖሚ እቅዶች ለማሳካት የሚከናወኑ ስራዎችን እንደሚያግዝ አመልክተዋል።
የአፍሪካ ሕብረት የግሉ ዘርፍ በአፍሪካ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ድርሻ ለማሳደግ ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸው፤ የዘርፉ ተዋናዮች የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።
የአፍሪካ ሕብረትና የኤኢትሬድ ግሩፕ እ.አ.አ በ2020 በአፍሪካ የኤሌትሮኒክስ ንግድን ማስፋፋት አላማ ያደረገ ሶኩኩ የተሰኘ ፕሮጀክት ይፋ በማድረግ ተግባራዊ እያደረጉ እንደሚገኙ ተገልጿል።
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