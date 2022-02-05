ብሄራዊ መግባባትን ለመገንባት የማህበራዊ አገልግሎት በጎ ፍቃደኞች ሀላፊነት ከፍተኛ ነው-አቶ ታዬ ደንዳአ

ጅማ፣ ጥር 28/ 2014(ኢዜአ) የሀገሪቱን መልካም እሴቶች ለማጉላትና ብሄራዊ መግባባትን ለመገንባት የማህበራዊ አገልግሎት በጎ ፍቃደኞች ሀላፊነት ከፍተኛ መሆኑን የሰላም ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ ታዬ ደንዳአ አስታወቁ።
የሰላም ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ ታዬ ደንዳአ ይህንን ያሉት በጅማ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዙር የሰላም ሚኒስቴር የበጎ ፍቃድ ማህበራዊ አገልግሎት ከ1 ሺህ 700 በላይ ሰልጣኞችን ዛሬ ባስመረቀበት ስነ ስርአት ላይ ነው፡፡
ሚኒስትር ዴኢታው “ለቀጣይ ትውልድ የሀገራችንን መልካም እሴቶች ማጉላትና ብሔራዊ መግባባትን ለመገንባት የበጎ ፈቃድ ሰልጣኞቹ ትልቅ ሚና አላቸው” ብለዋል፡፡
ሰልጣኞች የተለያዩ ሀገራዊ በጎ እሴቶችን በማጉላትና አንድነትን ከማጠናከር አንጻር የሚጠበቅባቸውን መወጣት እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል፡፡
የሠላም ሚኒስቴር በጅማ ዩኒቨርሲቲ የብሔራዊ በጎ ፍቃድ አገልግሎት ያሰለጠናቸውን ከ1 ሺህ 700 በላይ ሰልጣኞች ዛሬ አስመርቋል፡፡
አቶ ታዬ አክለው አንድነትን፣ በጎ ፍቃደኞች መተሳሰብንና መረዳዳትን ለቀጣይ ትውልድ የማቆየት ኋላፊነት አለባቸው ያሉ ሲሆን ሰልጣኝ ወጣቶች በጎነትን ፣ የስራ ፈጠራ ክህሎትን፣ ፍቅርና አንድነትን እንዲሁም የሀገር ፍቅር ብሄራዊ ስሜትን የሚፈጥር ተግባራዊ ስልጠና መውሰዳቸው አስታውቀዋል፡፡
የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጀማል አባፊጣ በበኩላቸው “ትልቅ ሀገራዊ ተልእኮ በመቀበልና በብቃት በመወጣት ለሶስተኛ ዙር ምረቃ አብቅተናል” ብለዋል።
ፕሬዝዳንቱ አክለውም “ሀገራችንን የወረሩ የውጭና የውስጥ ጠላቶችን በአንድነት መመከት የተቻለው አንድነታችንን ስላጠናከርን ነው” ብለዋል፡፡
“በሀሰት ውንጀላና ትርክት በሀገራችን ላይ አሉታዊ አቋም ይዘው የነበሩ አንዳንድ የውጭ ሀገራት ኢትዮጵያዊ በአንድነት በፈጠረው ድልና በዲያስፖራው ዘመቻ በኢትዮጵያ ላይ የነበረው አሻጥር ተቀልብሷል” ሲሉም ተናግረዋል ፡፡
የበጎ ፍቃድ ማህበራዊ አገልግሎት ተመራቂዎች የብሄራዊ መግባባትና የአንድነት እሴታችንን ከማስቀጠል አንጻር የወሰዱት ስልጠና ትልቅ አላማ ያለው መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተውጣጥተው ባለፉት 45 ቀናት በበጎ ፍቃድ አገልግሎት መሰልጠናቸውን የገለጹት ደግሞ ተመራቂ ሰልጣኞች ናቸው።
ወጣት ብዙአየሁ ጥላሁን ከጎንደር ከተማ የመጣች ሰልጣኝ ስትሆን በስልጠናው ባገኘችው ክህሎት ሀገሯን ለማገልገል ዝግጁ መሆኗን ገልጻለች፡፡
ወጣት ቡዙአየሁ በስልጠናው ብሔራዊ የሰላምና የአብሮነት እሴትን የሚያጎለብቱ ፣ ብሄራዊ መግባባትን የሚፈጥሩና የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ምንነት ላይ ያተኮሩ እውቀቶችን አግኝቻለው “ብላለች፡፡
ከምስራቅ ሸዋ የመጣው ወጣት ነስረዲን አህመድ በበኩሉ“በስልጠናው የተለያዩ የባህልና የአኗኗር ዘይቤዎችን እንዲሁም በጎ ተግባራትን ከማከናወን አንጻር ተሞክሮ አግኝተናል” ብሏል፡፡
በስነ ስርአቱ ላይ ተመራቂ ወጣቶች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ህብረተሰባቸውን በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች በበጎ ፍቃድ ለማገልገል እንደሚሰማሩ ተመላክቷል፡፡