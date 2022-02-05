ፋውንዴሽኑ በችግር ለተጋለጡ ከ2 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህል ድጋፍ አደረገ

ደሴ፤ ጥር 28/2014 (ኢዜአ) “አዳምስ ተርማል ፋውንዴሽን” የተሰኘ ግብረ ሰናይ ድርጅት በደሴ ከተማ በጦርነቱ ምክንያት ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች ከ2 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የምግብ እህል ድጋፍ አደረገ።
በፋውንዴሽኑ የአፍሪካ ኦፕሬሽን ዳይሬክተር ፓስተር ዶክተር ሳሙኤል ጌታቸው እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት ከሰብዓዊ ቀውስ ባለፈ በተቋማት ላይ ውድመት አድርሷል።
ፋውንዴሽኑ በደሴ ከተማ ለችግር ለተጋለጡ አቅመ ደካሞች 496 ኩንታል ነጭ ጤፍ፣ 50 ኩንታል ባቄላና 1ሺህ 654 ሊትር ዘይት በዛሬው ዕለት ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል።
የተደረገው ድጋፍ ግምቱ ከ2 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ መሆኑን ጠቁመው ድርጅታቸው በመልሶ ማቋቋም ሥራ ተመሳሳይ ድጋፍ እንደሚያደርግ አመልክተዋል።
በደሴ ከተማ አስተዳደር የሴቶች፣ ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ተወካይ አቶ ፈለቀ ተሾመ በበኩላቸው ፋውንዴሽኑ በከተማው ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
የደሴ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ራቢያ በሽር በሰጡት አስተያየት ባለቤታቸው አሸባሪውን ህወሓት በግንባር ሲፋለሙ መስዋእት መሆናቸውን ጠቁመው በአሁኑ ወቅት ከሁለት ልጆቻቸው ጋር ለችግር መጋለጣቸውን ተናግረዋል።
ለተደረጋላቸው ድጋፍ አመስግነዋል ።