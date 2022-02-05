ዳያስፖራው ‘በአይዞን ኢትዮጵያ’ መተግበሪያ ባሰባሰበው ገንዘብ በአፋር ክልል ለተፈናቀሉ ወገኖች የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

ጥር 28 ቀን 2014 (ኢዜአ) ዳያስፖራው ‘በአይዞን ኢትዮጵያ’መተግበሪያ ባሰባሰበው ገንዘብ በአፋር ክልል ለተፈናቀሉ ወገኖች 20 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
በተለያዩ የዓለም አገራት የሚኖሩ ዳያስፖራዎች በ”አይዞን ኢትዮጵያ” መተግበሪያ ባሰባሰቡት ገንዘብ 20 ሚሊዮን ብር የሚገመት ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን አስረክበዋል።
የክልሉ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር መሃመድ ሁሴን፤ ድጋፉን በመረከብ ለተደረገው ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
የተደረገው ድጋፍ በክልሉ አሸባሪው ህውሓት በከፈተው ጦርነት ሳቢያ ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች ትልቅ እገዛ እንደሚሆን ተናግረዋል።
የተደረገው ድጋፍም ከ200 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ወገኖች እንደሚውል ተገልጿል።
በዚሁ መተግበሪያ ከተሰባሰበው ገንዘብ ለአማራ ክልል በቀጣይነት ተመሳሳይ ድጋፍ ይደረጋል ተብሏል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣እንገንባ፣እንዘጋጅ
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ
ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ