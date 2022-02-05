በህብረቱ ጉባኤ ላይ መሪዎች የአፍሪካን አንድነት የሚያጠናክሩ ሃሳቦችን አንስተዋል

ጥር 28 ቀን 2014 (ኢዜአ) በህብረቱ ጉባኤ ላይ መሪዎች የአፍሪካን አንድነት የሚያጠናክሩና በአህጉሪቱ ላይ የሚታዩ የተዛቡ ትርክቶችን ለመቀየር የሚያስችሉ ሃሳቦችን ማንሳታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ።
በዛሬው እለት የተጀመረው 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ በመካሄድ ላይ ይገኛል።
በጉባኤው ላይ በመሪዎች የተነሱ አንኳር ጉዳዮችን በሚመለከት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል።
በጉባኤው መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፤ የአፍሪካ ድምጽ በዓለም መደመጥ አለበት ሲሉ አፅኖት መስጠታቸውን ገልጸዋል።
ለዚህም “የፓን አፍሪካዊነት ድምጽ የሚንጸባረቅበት የጋራ አህጉራዊ ሚዲያ ሊኖረን ይገባል” ማለታቸውን ጠቅሰዋል።
አፍሪካ በእርሃብና ጦርነት፣ በድርቅና ወረርሽኝ እየተፈተነች መሆኑን በማንሳት ለችግሮቻችን ሁሉ እራሳችን እልባት መስጠት አለብን በማለት የአፍሪካን የትብብርና አንድነት አስፈላጊነት አስምረውበታል።
አፍሪካ በጸጥታው ምከር ቤት ቋሚ መቀመጫ ሊኖራት ይገባል ሲሉም በንግግራቸው ማንሳታቸውን አምባሳደር ዲና ገልጸዋል።
ሌሎች ንግግር ያደረጉ መሪዎችም የአፍሪካን ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ እውን ለማድርግ የአፍሪካዊያን ትብብርና አብሮነት በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን ጠቅሰዋል።
አፍሪካ ያላትን ትልቅ አቅም በትብብር ወደ ተግባር መቀየር አስፈላጊ መሆኑንም አንስተዋል።
በአገራት መካከል ትብብርን ማጠናከር፣ ግጭቶችን ማስቆም እንዲሁም በምግብ ራስን መቻል ከትኩረት ነጥቦቻቸው መካከል መሆኑን አምባሳደር ዲና ገልጸዋል።
በፓን አፍሪካኒዝም የትብብር መንፈስ ለአፍሪካ ልማት መትጋት አንድነትን ማጠናከር፤ እድገትን ማፋጠን እንደሚያስፈልግ ተገልጿል።
የአፍሪካን ብልጽግና እውን ለማድርግ ከምንም አስቀድሞ አስተማማኝ ሰላምና የተረጋጋ የፖለቲካ አካሄድ ያስፈልጋል፤ ኢ-ሕገ መንግስታዊ የመንግስት ለውጥን በጋራ ማውገዝና መታገል አስፈላጊ መሆኑ ተነስቷል።
በኢትዮጵያ የተመሰረተው የአፍሪካ የበሽታዎች የመቆጣጠሪያ ማዕከል በአጭር ጊዜ ወደ ሥራ እንዲገባና የአፍሪካን ጤና ለጠበቅ ሰፊ ጥረት መደረግ እንዳለበት አብራርተዋል።
የህብረቱ ጉባኤ መክፈቻ ሌሎች እነዚህና ሌሎች በርካታ ሃሳቦች የተነሱበት መሆኑን ያስታወሱት አምባሳደር ዲና የመሪዎቹ ንግግር የአፍሪካን ሰላም፣ ትብብርና አንድነት የሚያጠናክር ነው ብለዋል።
የመሪዎቹ ጉባኤ ከሰዓት በኋላም በሰላምና ጸጥታ፣ አህጉራዊ ተቋማትን ማጠናከርና ማሻሻል፣ የበጀትና ሌሎች ጉዳዮችንም ጨምሮ በዝግ እየመከረ ይገኛል።