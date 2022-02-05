አዲስ አበባ ፣ ጥር 28/2014(ኢዜአ) በአፍሪካ ዘላቂ ልማትን እውን ለማድረግ የአህጉሪቷን ችግሮች በራስ አቅም መፍታት ላይ ትኩረት ሊደረግ ይገባል ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተናገሩ።
የአፍሪካ ህብረት 35ኛው የመሪዎች ጉባኤ “የአፍሪካ አህጉርን የስርዓተ ምግብ አቅም መገንባት፤ የሰው ሃብት ልማት፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማትን ያፋጥናል” በሚል መሪ ሃሳብ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል።
የሕብረቱን ጉባኤ አስመልክቶ ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፤ ለአፍሪካ የውስጥ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡፡
የህግ ክፍል ሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ ገልማ ካሪ አፍሪካ አገራት የሚገጥሟቸውን የውስጥ ችግር በራሳቸው አቅም መፍታት እንዳለባቸው ጠቁሞ፤ይህም ለአህጉሪቷ ልማት ከፍተኛ ሚና እንዳለው ገልጿል፡፡
የዩኒቨርሲቲው የሲቪል ኢንጂነሪንግ የ2ተኛ ዓመት ተማሪ ፍጹም ጌታሁን አፍሪካዊያን በራሳቸው ጉዳይ ላይ በመወሰን እና የእርስ በርስ ጦርነትን በማስቆም ለልማት መትጋት እንደሚጠበቅባቸውም አንስቷል፡፡
በመሆኑም በህብረቱ ጉባኤ የሚሳተፉ የአፍሪካ አገራት መሪዎች የአፍሪካን ችግሮች ያለ ጣልቃገብነት በራስ አቅም የሚፈታበትን ሁኔታ ማጠናከር ላይ መምከር እንደሚጠበቅባቸውም ተናግረዋል፡፡
አፍሪካዊያን ለአጀንዳ 2063 እውን መሆን ትብብርን ማዕከል ባደረገ መልኩ መስራት እንዳለባቸው የተናገረው ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የ2ተኛ ዓመት የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ተማሪ ናትኤል አሸብር ነው።
በኢኮኖሚ፤ በፖለቲካና በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ አህጉራዊ ትስስር መፍጠር እንደሚገባም አንስቷል፡፡
በአጀንዳ 2063 እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች እልባት እንደሚያገኙም ያለውን እምነት ገልጿል፡፡