ዩ ኤስ አይ ዲ ለወደሙ ጤና ተቋማት ከ12 ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የሕክምና ቁሳቁስና የመድሃኒት ድጋፍ አደረገ

ባህር ዳር፣ ጥር 28/2014 (ኢዜአ) የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት (ዩ ኤስ አይ ዲ) በአማራ የክልል በአሸባሪው ህወሓት ለወደሙ ጤና ተቋማት የሚውል ከ12 ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የህክምና ቁሳቁስ እና የመድሃኒት ድጋፍ አደረገ።
የዩ ኤስ አይ ዲ ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ፕሮጀክት ሃላፊ ዶክተር መንግስቱ አስናቀ በድጋፍ ርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ እንዳሉት ድጋፉ የተደረገው በክልሉ የተጎዳውን የጤና ዘርፍ ለማገዝ ነው።
ድርጅቱ የእናቶችና ህጻናትን ሕይወት ለመታደግ የሚያስችል የሕክምና መሳሪያዎችንና መድሃኒቶች ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል።
በድጋፉ የሕሙማን መኝታና የማዋለጃ አልጋዎች፣ የሕጻናት ሕክምና መሳሪያዎች እንዲሁም የተለያዩ መድሃኒቶች የተካተቱ መሆኑን ጠቁመው ለድጋፉ 5 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ወጪ መደረጉን ተናግረዋል።
በተጨማሪም ድርጅቱ በጦርነቱ የተጎዱ ጤና ጣቢያዎችን መልሶ ለማቋቋም የሚረዱ የሕክምና መገልገያ መሳሪያዎችን በ64 ሚሊዮን ብር ገዝቶ ወደ ተጎዱ አካባቢዎች ለመላክ በሂደት ላይ መሆኑን ዶክተር መንግስቱ ገልጸዋል።
ድርጅቱ ዛሬ በድጋፍ ከለገሳቸው የሕክምና መሳሪያዎች መካከል ከ7 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጭ የተገዙ ዘጠኝ የላቦራቶሪ መሳሪያዎች እንደሚገኝበት የተናገሩት ደግሞ የዩ.ኤስ.አይ.ዲ ኢሊሚኔት ቲቢ ፕሮጀክት ቺፍ ኦፍ ፓርቲ ዶክተር ዳንኤል ገመቹ ናቸው።
ድጋፍ የተደረጉት መሳሪያዎች የቲቢ በሽታን በአግባቡ በመመርመር የሕክምና አገልግሎቱን የተሻለ ለማድረግ የሚያስችሉ መሆኑን አስረድተዋል።
“አሸባሪው ህወሓት በክልሉ በፈጸመው ወረራ የጤና ተቋማትን ዘርፎና አውድሞ በመሄዱ በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር መልካሙ አብቴ ናቸው።
በተቋማቱ የተፈጸመው ዝርፊያና ውድመት ለህብረተሰቡ በሚሰጠው የጤና አገልግሎት ላይ ችግር መፍጠሩን አስረድተዋል።
ድርጅቱ ያደረገው የሕክምና ቁሳቁስና የመድሃኒት ድጋፍ ችግሩን ለማቃለል እንደሚያግዝ ገልጸው፣ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
አሸባሪው ህወሓት በአማራ ክልል በወረራ በቆየባቸው አካባቢዎች የሚገኙ የጤና፣ የትምህርትና ሌሎች የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ ዝርፊያና ከፍተኛ ውድመት እንዳደረሰ በተደጋጋሚ መዘገቡ የሚታወስ ነው።
የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት ይህን ድጋፍ ያደረገው በስሩ በሚገኙ “ፓዝ ፋይንደር ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ” እና “ማኔጅመንት ሳይንስ ፎር ሄልዝ” በተሰኙ ድርጅቶች በኩል እንደሆነ ተመላክቷል።