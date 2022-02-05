በኢትዮጵያ ሊደረግ የታሰበው ሀገራዊ የምክክር መድረክ ሰላም ለማስፈን መሰረት ነው- የተመድ ዋና ፀሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ

ጥር 28 ቀን 2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ሊደረግ የታሰበው ሀገራዊ የምክክር መድረክ ሰላም ለማስፈን መሰረት መሆኑን የተመድ ዋና ፀሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ተናገሩ።
35ኛው የመሪዎች ጉባኤ ላይ በበይነ መረብ መልዕክታቸውን ያስተላለፉት ዋና ጸሐፊው አፍሪካ እምቅ ሃብትና ብሩህ መጻኢ ተስፋ ያላት አህጉር መሆኗን ጠቅሰዋል፡፡
ይህንኑ እምቅ ሃብት በማውጣት ለህዝቦቿ ብልጽግና ልታውለው እንደሚገባም አሳስበዋል፡፡
በአፍሪካ ያለውን የግብርና አሰራር ዘመናዊ በማድረግ በተለይ ወጣቶችንና ሴቶችን ተጠቃሚ ማድረግ እንደሚቻል ጠቅሰው ለዚህ ስኬት የአፍሪካ ሀገራት ግንኙነታቸውን ከፍ ወዳለ ደረጃ ማሳደግ አለባቸው ብለዋል፡፡
ለአጀንዳ 2063 እንዲሁም ለ2030 ዘላቂ የልማት ግብ ስኬት የመንግስታቱ ድርጅት ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በቅርበት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል፡፡
የኮቪድ19 ወረርሽኝ ወቅቱን ፈታኝ እንዳደረገው በመጥቀስ ፍትሃዊ የክትባት ተደራሽነት አለመኖሩ በተለይ የአፍሪካ ሀገራትን ክፉኛ መጉዳቱን ገልጸዋል፡፡
ከዚህ ባለፈ የአፍሪካ ሀገራት ያለሙትን የኢንቨስትመንት እድል እንዲያረጋግጡና ቀጣይነት ያለው እድገት እንዲያስመዘግቡ አስፈላጊው የፋይናንስ እገዛ ሊደረግላቸው እንደሚገባ ጠቁመዋል፡፡
አፍሪካ ለአየር ፀባይ ለውጥ እጅግ አነስተኛ አስተዋጽኦ ቢኖራትም ቀዳሚዋ ተጎጂ መሆኗን አስታውሰዋል፡፡
በአህጉሪቱ የሚታየው የጎሳ ግጭት፣ድህነት፣ ፍትህ መጓደል፣ የፖለቲካ አለመረጋጋት ዋነኛ ችግሮች ሆነው መቀጠላቸውን ጠቅሰው አፋጣኝ መፍትሄ ሊበጅ ይገባል ብለዋል፡፡
አፍሪካ በስራ ፈጠራ፣በፆታ እኩልነት፣በኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ላይ ብዙ መስራት እንዳለባት አሳስበው ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገራት አመታዊ የገቢ ምጣኔያቸው አሁንም ከአለም ዝቅተኛ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ይህንኑ ችግር ለመፍታት አለም አስተማማኝ ፋይናንስ በማቅረብ ሀገራት ደግሞ ስር ነቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ በማድረግ ችግሩን መፍታት ይገባል ብለዋል፡፡
የአለም ሀገራት አፍሪካ አረንጓዴ ኢኮኖሚ ለመገንባት ለምታደርገው ጥረት አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል፡፡
አፍሪካ ያላትን እምቅ ሀብት በማውጣትና በማልማት ህዝቦቿን ተጠቃሚ ለማድረግ የያዘችውን ጥረት ማገዝ አለብን ያሉት ዋና ፀሐፊው ለዚህ ስኬት ደግሞ ተጠያቂ የሆነና ዲሞክራቲክ መንግስት መመስረት ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አፍሪካ ወደ ተሻለ ደረጃ ለመሸጋገር የምታደርገውን ጥረት እውን ለማድረግ የሚጠበቅበትን እገዛ ያደርጋል ብለዋል፡፡
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