የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ በተሳካ መልኩ እየተካሄደ መሆኑን የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ

ጥር 28 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ አጠቃላይ ሂደት በተሳካ መልኩ እየተከናወነ መሆኑን የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ።
ኢትዮጵያ ጠንካራና ሰላማዊ አገር መሆኗን በተግባር እያሳየች መሆኑንም ሚኒስቴሩ አስታውቋል፡፡
35ኛው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ አጠቃላይ ሂደት በተሳካ መልኩ እየተከናወነ መሆኑን የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል።
በጉባኤው ለመሳተፍ የበርካታ አገራት መሪዎች ኢትዮጵያ መግባታችውንም ጠቅሰዋል።
በጉባኤው አጠቃላይ ዝግጅት ኢትዮጵያ ሰላም መሆኗንና ዛሬም እንደወትሮው የሁሉም አፍሪካዊያን ቤት እንደሆነች በተግባር እያሳየች ነው ብለዋል።
አንዳንድ የምዕራባዊያን አገራት ኢትዮጵያ ሰላም እንዳልሆነች በማስመሰል ዜጎቻቸው ጭምር ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ሲጠይቁ መቆየታቸውን አስታውሰው፤ ጉባኤው ያ ሁሉ ዘመቻ ሀሰት መሆኑን በተግባር አሳይቷል ብለዋል።
በጉባኤው አጠቃላይ ዝግጅት ኢትዮጵያ ጠንካራና እያደገች ያለች ሰላማዊ አገር መሆኗን ለዓለም አሳይታለች ነው ያሉት፡፡
ኢትዮጵያ በጉባኤው ለመሳተፍ የመጡ የአፍሪካ አገራት መሪዎች እንዲሁም ጉባኤውን ለሚዘግቡ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙኃን ተቋማት ደማቅ አቀባበል ማድረጓን ገልጸዋል።
የመዲናዋ ነዋሪዎች እንግዶችን ትዕግስት በተሞላበት መልኩ እየተቀበሉ መሆኑን ጠቅሰው፤ ይህንኑ ስራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በሌላ በኩል ቀደም ብሎ የተካሄደው የህብረቱ የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባም በተሳካ መልኩ መጠናቀቁን አስታውሰዋል።
ጉባኤው በዋና ዋና የአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደረገ ሲሆን፤ ከዚህ ውስጥ የአህጉሪቷ የሰላምና ደህንነት ጉዳይ በስፋት ተገምግሟል ነው ያሉት።
የኮቪድ-19 እና የወባ ወረርሽኝን ለመከላከል በስፋት ውይይት መደረጉንም ተናግረዋል፡፡
የአፍሪካ ሕብረትን ማጠናከርና የአፍሪካን ውህደት ማፋጠን እንዲሁም የተቋሙን በጀት በሚመለከቱ አጀንዳዎች ላይ ውይይት መደረጉንም አምባሳደር ዲና ገልጸዋል፡፡
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ‼