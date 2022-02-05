በ35ኛው የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤ የሚጠበቁ ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮች

“የአፍሪካ የሥርዓተ ምግብ አቅም መገንባት፤ የሰው ኃብት ልማት፣ የኢኮኖሚና ማኅበራዊ ልማትን ያፋጥናል” በሚል መሪ ሃሳብ ዛሬ በሚጀመረው 35ኛው የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤ የሚጠበቁ ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮች
ሥርዓተ ምግብና የምግብ ዋስትና
በአፍሪካ የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ ጉዳይ አሁንም ፈተና ውስጥ የወደቀ ሲሆን፤ እንደ አውሮፓዊያን አቆጣጠር በ2020 አፍሪካ በርሃብ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር 282 ሚሊዮን ደርሷል።በዚህም አፍሪካ ከዘላቂ የልማት ግቦች መካከል “ርሃብን ማጥፋትና ዓመቱን ሙሉ የተመጣጠነ ምግብ ማቅረብ” የሚለውን ሁለተኛውን ግብ ማሳካት እንደማትችል ተጠቁሟል።
በአሁኑ ወቅት ደግሞ በአፍሪካ በየቀኑ ከአምስት ሰዎች አንዱ ይራባል፤ ከዚህም ጎን ለጎን በአህጉሪቱ የምግብ ዋጋ እየናረ በመምጣቱ የሕዝቡ የመግዛት አቅም ተዳክሟል።በአፍሪካ የተመጣጠነ ምግብ ተደራሽነት ችግር በመሆኑ አህጉሪቱ በመቀነጨር በሽታ ብቻ በየዓመቱ ከአጠቃላይ አገራዊ ምርቷ ከ3 እስከ 16 ቢሊዮን ዶላር ታጣለች።
ይህ ደግሞ “የአህጉሪቱን ሕዝቦች ለተለያዩ ማኅበራዊ ቀውሶች በመዳረግ ሌሎቹን የዘላቂ ልማት ግቦች ለማሳካት አደጋ ውስጥ ይከታል” የሚል ስጋት ማሳደሩን የመንግስታቱ ድርጅት አፍሪካ የኢኮኖሚ ኮሚሽን መረጃ ያሳያል።በአፍሪካ በከፍተኛ ደረጃ እያደገ የመጣው የሕዝብ ቁጥርና አህጉሪቷ የተመጣጠነ የምግብ ሥርዓት አለመኖር በቀጣይ ከፍተኛ ችግር እንዳያስከትል ትልቅ ትኩረት ይሻል።ይህም የዘንድሮ የኅብረቱ ቀዳሚ አጀንዳ ሲሆን፤ በጉባኤውም የአፍሪካን የምግብና የሥርዓተ ምግብ ተደራሽነት ሊያሳድጉ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ አቅጣጫ ይቀመጣል ተብሎ ይጠበቃል።
በአህጉሪቱ ሠላምና ደኅንነት
በተለይም በቅርቡ በአፍሪካ አገራት እየተስተዋለ የመጣውን ሕገ-መንግሥታዊ ያልሆነ የመንግሥት ግልበጣ በምን መልኩ መግታት እንደሚቻል ይወያያል ተብሎ ይጠበቃል።በተለይም በጊኒ፣ በማሊ እንዲሁም በቡርኪና ፋሶ የተቃጣውን መፈንቅለ መንግሥት እንዲሁም የከሸፉ ተመሳሳይ እኩይ ድርጊቶች አህጉሪቱን ወደ ቀድሞ 1960 እና 70 ዎቹ ዘመን እንዳይመልሳት ስጋታ ደቅኗል፡፡
በሌላ በኩል በአህጉሪቱ ያሉ የሽብርተኝነት፣ ጽንፈኝነት ሌሎች ግጭቶችና የጸጥታ መደፍረስ ጉዳዮች ላይ በመወያየት በአፍሪካ ዘላቂ ሰላምን ሊያመጡ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ምክክር እንደሚደረግ ይጠበቃል። በተለይም አፍሪካ ኅብረት ያወጣቸው የሰላምና የደኅንነት ማረጋገጫ ሠነዶችና ቃል-ኪዳኖች በአግባቡ ገቢራዊ በማድረግ በአህጉሪቷ ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት በመደገፍ ረገድም ምክክሮች እንደሚኖሩ ይጠበቃሉ።
የአህጉሪቱ ምጣኔ ኃብታዊ ትስስር
የአፍሪካ አገራት ያላቸውን ፖለቲካዊና ማኅበራዊ ትስስሮችን ከማጠናከር ባለፈ ህብረቱ አሁን ላይ የአፍሪካ አገራት በምጣኔ ኃብት ረገድ ትልቅ ትስስር እንዲፈጥሩ እየሰራ ነው።እንደ መንግስታቱ ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን መረጃ ፤ በአሁኑ ወቅት የአፍሪካ አገራት 81 በመቶ የሚሆነው የግብርና ምርቶችን ከአህጉሪቷ ውጪ ካሉ አገራት ያስገባሉ፡፡
በተቃራኒው ወደ ውጭ ከሚልኳቸው የግብርና ምርቶች መካከል 78 በመቶው ከአፍሪካ ውጪ ለሆኑ አገራት የሚላክ ሲሆን፤ ይህንንም በመቀየር አብዛኛውን የንግድ ልውውጥ በአፍሪካ ውስጥ ለማድረግ እየተሰራ ነው።
በቅርቡም በአባል አገራት ጸድቆ ወደ ሥራ የገባው የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና በዚህ ረገድ ትልቅ ተስፋ የተጣለበት ሲሆን የአህጉሪቱን የንግድ ትስስር ያጠናክረዋል ተብሎ ይገመታል።
ነጻ የንግድ ቀጠናው ሊጠናከር በሚችልበት ምቹ ሁኔታ ላይ ምክክር በማድረግ በአሁኑ ወቅት በአፍሪካ አገራት መካከል ያለውን ከ17 በመቶ የማይበልጥ የእርስ በእርስ የንግድ ልውውጥ ለማሳደግ አመቺ አውድ በመፍጠር ትኩረት ሊደረግበት የሚችል ሌላው ወሳኝ ጉዳይ ነው።
የአፍሪካ ኅብረት የፈንድ ሥርዓት
ባሳለፍነው ጥቅምት ወር ላይ በተካሄደው የአፍሪካ የሥራ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት ስብሰባ ለአፍሪካ ኅብረት የ2022 በጀት ከ650 ሚሊዮን ዶላር በላይ በጀት ጸድቋል፡፡
ከዚህ ውስጥ 176 ሚሊዮን ዶላሩ ለሥራ ማስኬጃ ፣195 ሚሊዮን ዶላር ለፕሮግራም ማስፈጸሚያ የሚውል እንዲሁም 279 ደግሞ በአህጉሪቱ ሠላም ለማረጋገጥ እንደሚውል ተገልጿል፡፡
ከዚህም ውስጥ 66 በመቶ የሚሸፈነው በዓለም አቀፍ ተቋማት ሲሆን 31 በመቶው ደግሞ በህብረቱ አባል አገራት መዋጮ እንደሚሸፈን የአፍሪካ የደኅነት ጥናት ማዕከል መረጃ ያሳያል።
ይህም የአፍሪካ አገራት የድርጅቱን የሥራ ማስኬጃ በጀት ሙሉ ለሙሉና የፕሮግራም በጀት ደግሞ ቢያንስ 75 በመቶ ለመሸፈን የያዘውን እቅድ እውን ከማድረግ አኳያ አሁንም ወደ ኋላ የቀረ ነው።ይህንን ተከትሎ ሚኒስትሮቹ በተለይም መደበኛ ግዴታቸውን በማይወጡ አገራት ላይ ጠንከር ያለ አቋም የያዙ ሲሆን በ35 ኛው የመሪዎች ጉባኤ ላይ ይህ ጉዳይ ትኩረት እንደሚደረግበት ይጠበቃል።
እ.ኤ.አ በ 2017 ወደ ሥራ የገባው የአፍሪካ አገራት ከአህጉሪቷ ውጪ ወደ አገራቸው ከሚገቡ እቃዎች ከሚሰበስቡት ታሪፍ ላይ የ0 ነጥብ 2 በመቶውን ለኅብረቱ የበጀት ወጪ ድጋፍ ለማድረግ የተስማሙበት ጉዳይ በምክክራቸው ይነሳል ተብሎ ይጠበቃል፡፡
የህብረቱ አባል አገራት መሪዎች ከዚህ ጎን ለጎን የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ጨምሮ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምክከር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡