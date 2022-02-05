አልጄሪያ ከኢትዮጵያ ጋር በአየር በረራ አገልግሎት ዘርፍ ተባብሮ የመስራት ፍላጎት አላት

ጥር 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) አልጄሪያ ከኢትዮጵያ ጋር በአየር በረራ አገልግሎት ዘርፍ ተባብሮ የመስራት ፍላጎት እንዳላት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገለጹ።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፤ ከአልጄሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ራምታኔ ላማምራ ጋር ተወያይተዋል።
ውይይቱን የተከታተሉት አምባሳደር ዲና በዋናነት የሁለቱ አገራት መልካም ግንኙነት ላይ አተኩሮ የተካሄደ ውይይት መሆኑን ገልጸዋል።
በአየር ትራንስፖርት ዘርፍ ተባብሮ የመስራት ሂደት ላይ መነጋገራቸውን ጠቅሰው፤ ጉዳዩ በአልጄሪያ በኩል ጎልቶ መነሳቱንም ጠቁመዋል።
አልጀሪያ ከኢትዮጵያ ጋር በአየር በረራ አገልግሎት ዙሪያ እንዲሁም በቀጠናዊና አህጉራዊ አጀንዳዎች ላይ የጋራ ትብብርን ለማጠናከር ፍላጎቷን አሳይታለች ብለዋል።
በኢትዮጵያ በኩልም ስትራቴጂካዊ አጋርነትን የመፍጠር ፍላጎት መኖሩን ነው የገለጹት።
በተጨማሪም በግብርና መስክ አብሮ ለመስራት ፍላጎት መኖሩም በውይይቱ ወቅት መነሳቱን አምባሳደር ዲና ጠቅሰዋል።
በቀጣናዊ ጉዳይ እንዲሁም የአፍሪካ ሕብረትን ይበልጥ ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይም ተነጋግረዋል።