የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴው በቦረና ዞን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች 4 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ ፣ ጥር 27/2014 (ኢዜአ) ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ አባላትን የያዘ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ በቦረና ዞን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች 4 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴው አባላት ከአዲስ አበባ ዙሪያ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት፣ ከቡሳ ጎኖፋ ብድርና ቁጠባ ተቋም፣ ከጋኦ ፓስቶራል ኢኒሼቲቭ እና ዴቨሎፕምንት እንዲሁም ሄልዝ ሪሊፍ ከተሰኘ ተቋም የተውጣጡ መሆናቸው ተገልጿል።
ኮሚቴው ያደረገውን ድጋፍ የቦረና ዞን አደጋ ስጋት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጉዮ ጨርፊ ተረክበዋል።
የኮሚቴው ሰብሳቢ እና የአዲስ አበባ ዙሪያ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ኤሊያስ ጉዮ እንዳሉት ድጋፉ ከተለያዩ ተቋማት የተሰበሰበ ነው።
ኮሚቴው ከኦሮሚያ ባንክ፣ ገዳ ባንክ፣ ብርሃን ኢንሹራንስ እንዲሁም ከሌሎች ተቋማት ያሰባሰበውን 4 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
የአካባቢው ህዝብ በድርቁ ምክንያት ያለበትን አስቸጋሪ ሁኔታ በመረዳት በበጎ ፈቃደኝነት በመነሳሳት ድጋፉን ማሰባሰባቸውን ጠቅሰው ወደፊትም የተቻላቸውን ሁሉ እንደሚያደርጉ ጠቁመዋል።
የቦረና ዞን አደጋ ስጋት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጉዮ ጨርፊ ድጋፉን በተረከቡበት ወቅት ኮሚቴው ህዝቡ ያለበትን ሁኔታ በመገንዘብ ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
ይህ ድጋፍም በዞኑ በድርቁ ሳቢያ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች በፍጥነት ይከፋፈላል ብለዋል።
በድርቁ ምክንያት ህዝቡ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መሆኑን ጠቁመው ሌሎች አካላትም ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።