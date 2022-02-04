በአፍሪካ ካንሰርን የመከላከልና የመቆጣጠር ዓላማ ያለው ፕሮጀክት ይፋ ሆነ

ጥር 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) የዓለም ዓቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ (አይኤኢኤ) በአፍሪካ ካንሰርን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችል ዓላማ ያለው ፕሮጀክት ይፋ አደረገ።
ዛሬ በአፍሪካ ህብረት የፕሮጀክት ይፋ ማድረጊያ ስነ ስርዓት ተካሂዷል።
በስነስርዓቱ ላይ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ሚስተር ራፋኤል አንቶኒዮ ማሪያኖ እንደገለጹት፤ የፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ምዕራፍ በኒጀር፣ ሴኔጋል፣ ቻድ፣ ኬንያ፣ ቤኒን፣ ማላዊና ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በአጠቃላይ በሰባት አገሮች ይተገበራል።
በቀጣይ በሌሎች የአፍሪካ አገሮች እንደሚተገበርና እየሰፋ እንደሚሄድ ጠቁመዋል።
ኤጀንሲው በፕሮጀክቱ በኩል የዓቅም ግንባታ፣ የመሳሪያ እንዲሁም የጥናትና ምርምር ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ የሚውል በጀት የዓለም ባንክን ጨምሮ ከተለያዩ ለጋሾች እንደሚገኝ ተናግረዋል።
የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማሃማት በበኩላቸው የካንሰር ህክምና አገልግሎት በማጣት የሚሞቱ በርካታ ሰዎች መኖራቸውን ገልጸው፤ የአፍሪካ አገሮች በጤና መርሃ ግብሮቻቸው ካሰርን ሁሉን አቀፍ በሆነ መንገድ መከላከል የሚያስችል ስልት መከተል እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
የዓለም ዓቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ላደረገው ድጋፍ አመስግነው ለፕሮጀክቱ መሳካት የአፍሪካ ህብረት አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል።
የአፍሪካ ህብረት የካንሰር መከላከል ተግባር አፈጻጸምን የሚከታተሉትና የሚመሩት የሴኔጋል ፕሬዚዳንት ማኪ ሳል በበኩላቸው ለካንሰር ህክምና የሰለጠነ የሰው ሃይል፣ የተሟላ መሰረተ ልማትና ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ጠቅሰው መሪዎች ትኩረት እንዲሰጡት ጠቁመዋል።
የኢፌዴሪ ጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በበኩላቸው በኢትዮጵያ የካንሰር ህመምን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እየተሰራ እንደሆነ ገልጸው፤ የዓለም ዓቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲን ጨምሮ ሌሎች አጋሮች ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል።