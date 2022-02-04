አፍሪካ በመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል

ጥር 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን የተለያዩ አፍሪካ አገራት የዓለም አቀፍ ግንኙነትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ገለጹ።
ለ35ኛው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ አዲስ አበባ ከተገኙት ታዳሚዎች መካከል ኢዜአ የተለያዩ አገራትን የዓለም አቀፍ ግንኙነትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን አነጋግሯል።
አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ተናግረዋል።
የደቡብ አፍሪካ ዓለም ዓቀፍ ግንኙነትና ትብብር ሚኒስትር ናሌዲ ፓንዶር፣ አፍሪካ እንደ አንድ ትልቅ አህጉር በጸጥታው ምክር ቤት መቀመጫ እንዲኖራት ያስፈልጋል ብለዋል።
በምክር ቤቱ ለውጥ ማምጣት ወሳኝና አስፈላጊ መሆኑን የደቡብ አፍሪካ ፅኑ እምነት መሆኑንም ገልጸዋል።
አፍሪካ ቋሚ መቀመጫ የሚያስፈልጋት ምክር ቤቱ ትልቅ የመወሰን አቅም ያለው ዓለም ዓቀፍ ተቋም ስለሆነ ነው ሲሉም ተናግረዋል።
የናሚቢያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ሚኒስትር ኔቱምቦ ናንዲ ዳትዋ፤ አፍሪካ በተመድ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ሊኖራት ይገባል ብለዋል።
አፍሪካ ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራትና እንዲሁም በተለዋጭ አባልነት በመቀያየር አፍሪካን ይወክሉ ከነበሩት ሁለት አገራት ወደ አምስት ከፍ እንዲሉ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን ጠቁመዋል።
አፍሪካ ይህንን የፍትህ ጥያቄ ይዛ ቋሚ መቀመጫ ካላቸው አገራት ጋር የሚኖራት ንግግር ይቀጥላል ብለዋል።
የዩጋንዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ሄኔሪ ኦሪየም ተመድ ለአፍሪካ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ያለው ሁለት መቀመጫና ሁለት ደግሞ ተዘዋዋሪ መቀመጫ ሊሰጥ ይገባል ብለዋል።
አፍሪካ በአሁኑ ወቅት በተመድ ውስጥ ያለውን ኢፍትሃዊነት የመታገል መብት አላት ሲሉም ተናግረዋል።
በአፍሪካ ሰላምና ደህንነት እንዲረጋገጥና የእርስ በርስ የንግድ ልውውጥ እንዲጠናከር አፍሪካዊያን ሊተባበሩ ይገባል ብለዋል።
የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ አገራት መሪዎች አፍሪካ በተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት መጠየቃቸው ይታወሳል።
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