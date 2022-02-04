የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአፍሪካ ያስከተለውን ተጽእኖ ለመቋቋም አባል አገራቱ ትብብርን መስረት ያደረገ አካሄድ መከተል አለባቸው

አዲስ አበባ ፣ ጥር 27/2014 (ኢዜአ) የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአፍሪካ ያስከተለውን ተጽእኖ ለመቋቋም የህብረቱ አባል አገራት ትብብርን መሰረት ያደረገ አካሄድ መከተል እንዳለባቸው የአፍሪካ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር ጆን ንኬንጋሶን ገለጹ፡፡
የአፍሪካ ህብረት 40ኛው የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ጉባኤ ላለፉት ሁለት ቀናት ሲካሂድ የቆየ ሲሆን፤ በነገው እለት ደግሞ የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ይጀመራል፡፡
ጉባኤው “የአፍሪካ አህጉርን የስርዓተ ምግብ አቅም መገንባት፣ የሰው ሃብት ልማት፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማትን ማፋጠን” በሚል መሪ ሃሳብ ነው የሚካሄደው፡፡
የህብረቱ አባል አገራት መሪዎች በዚሁ ማዕቀፍ ስር በዋናነት በአፍሪካ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና የሰላም ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡
በተለይ ባለፉት ሁለት ዓመታት የህብረቱ ጉባኤ በአካል እንዳይካሄድ ምክንያት የሆነውና በአፍሪካ ሁለንተናዊ ልማትና እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳደረው የኮቪድ -19 ወረርሽኝን ተጽእኖን መቋቋም በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ይመክራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም እንዲሁ፡፡
የአፍሪካ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል (ሲዲሲ አፍሪካ) ዳይሬክተር ዶክተር ጆን ንኬንጋሶን ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ማዕከሉ አፍሪካ በጤናው ዘርፍ ራሷን እንድትችል አቅጣጫ አስቀምጦ እየሰራ ይገኛል፡፡
ከዚህ አኳያ በህብረቱ የስራ አስፈጻሚዎች ጉባኤ ላይ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጫናን መቋቋም፣ የክትባት ተደራሽነት እንዲሁም የጤናውን ዘርፍ ማዘመን በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ውይይት መደረጉን አንስተዋል፡፡
ማዕከሉ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የቫይረሱ ስርጭት መከላከል ላይ ሲሰራ መቆየቱን አስታውሰው፤ የወረርሽኙን ተጽእኖ ለመቋቋም የህብረቱ አባል አገራት ትብብርን መሰረት ያደረገ አካሄድ መከተል እንዳለባቸው ተናግረዋል፡፡
የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ክትባትን ተደራሽ ከማድረግ ባሻገር እንደ አህጉር ክትባት የማምረት አቅምን መፍጠርና ማጎልበት እንደሚገባም ነው ያብራሩት፡፡
በተጨማሪ መድሃኒቶችን እና የህክምና ቁሳቁሶችን የማምረት እንዲሁም የህብረተሰብ ጤና ተቋማትን የማጠናከር ስራ ወሳኝ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
በጤናው ዘርፍ በሽታን መከላከልና መቆጣጠር ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራት የአህጉሪቷን የልማት ጠንቅ የሆኑ ወረርሽኞችን መከላከል እንደሚቻልም ነው የገለጹት፡፡
ይህም ለአፍሪካ ልማት መፋጠን ሚናው የጎላ መሆኑን በማብራራት፡፡
የአፍሪካ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል በአፍሪካ ህብረት ስር እንደ አውሮፓዊያን አቆጣጠር 2016 የተቋቋመ ሲሆን፤ ስራውንም ከአንድ ዓመት በኋላ በ2017 በይፋ ጀምሯል፡፡
ማዕከሉ በዋናነት የአፍሪካ ህብረት አባል አገራትን የህብረተሰብ ጤና ተቋማት ማጠናከር ላይ ይሰራል፡፡