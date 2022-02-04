የአቶሚክ ኃይልን ለልማት ለመጠቀም የዓለም አቀፍ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ እንዲደግፍ ተጠየቀ

ጥር 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ ኢትዮጵያ የአቶሚክ ኃይልን ለግብርና ልማት የመጠቀም ፍላጎቷን እንድታሳካ የዓለም አቀፍ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ድጋፍ እንዲያደርግ ጠየቁ።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የዓለም አቀፍ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ሚስተር ራፋኤል ማሪያኖን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል።
በውይይታቸውም ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሕብረት ስብሰባን በስኬት ማስተናገዷ በሀገሪቱ ያለውን ሰላም አመላካች መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ ገልፀዋል፡፡
የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታዎችን በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ ዋና ዳይሬክተሩ ራፋኤል ማሪያኖ ልዑካቸውን በመምራት ወደ ኢትዮጵያ በመምጣታቸውም ምስጋና አቅርበዋል።
የአቶሚክ ኃይልን ለልማት ለመጠቀም በተለይም በግብርና ልማት ዘርፍ ካለው ጠቀሜታ አንጻር በኢትየጵያ በኩል በዘርፉ ያለውን ትብብር ለማጠናከር ፍላጎት ያለ መሆኑን ጠቅሰው የኤጀንሲውን ድጋፍ ጠይቀዋል።
አክለውም ኤጀንሲው ከኢትዮጵያ ጋር የሚኖረውን ትብብር የበለጠ ለማጠናከር ኤጀንሲው ማዕከል እንዲያቋቁም በኢትዮጵያ በኩል ፍላጎት እንዳለ ገልጸዋል።
ሚስተር ራፋኤል ማሪያኖ በበኩላቸው በዛሬው ቀን ተከብሮ የሚውለውን የዓለም አቀፍ የካንሰር ቀን አውስተዋል።
አክለውም ካንሰር በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያደርሰውን ከፍተኛ የጤና ጉዳት ጠቅሰው፣ ኤጀንሲያቸው በኢትዮጵያ የካንሰር ህክምና ማዕከል የማቋቋም እቅድ እንዳለውም ገልጸዋል።
ከኢትየጵያ ጋር በተለያዩ ዘርፎች ለመተባበር ኤጀንሲያቸው ዝግጁ መሆኑንም ማረጋገጣቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ አመልክቷል።