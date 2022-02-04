በአፍሪካ ዘላቂ ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ የወጣቶች ተጠቃሚነት ማዕከል ያደረጉ ተግባራትን ማከናወን ይገባል

አዲስ አበባ ጥር 27/2014(ኢዜአ) በአፍሪካ ዘላቂ ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ የወጣቶችን ተጠቃሚነት ማዕከል ያደረጉ ተግባራትን ማከናወን እንደሚገባ የአፍሪካ ህብረት ትምህርትና ሚዲያ ዘርፍ ባለሙያ ዶክተር ላዎሊ ኮል ተናገሩ፡፡
አፍሪካዊያን ለዘመናት ሰላምና ደህንነታቸውን አጥብቀው የሚሹ ሕዝቦች ቢሆኑም በአህጉሪቷ ዘላቂ ሰላም ማስፈን ግን አሁንም ፈተና ሆኖ ቀጥሏል፡፡
በአውሮፓዊያን አቆጣጠር በ2021 ብቻ በአህጉሪቷ መፈንቅለ መንግስት እና የመፈንቅለ መንግስት ሙከራዎች እንዲሁም ሕዝባዊ አመጾች በስፋት ታይተዋል።
አፍሪካ ካላት 1 ነጥብ 3 ቢሊዮን ሕዝብ መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት እድሜያቸው ከ25 ዓመት እንደማይበልጥ ጥናቶች ያሳያሉ፡፡
በአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን የትምህርት፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ፈጠራ ዘርፍ የ”ሚዲያና ትምህርት ጥምረት ለአፍሪካ ልማት” ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ላዎሊ ኮል፤ የአህጉሪቷን ወጣቶች በአግባቡ መምራት ካልተቻለ አስከፊ ችግር እንደሚያጋጥም ይናገራሉ፡፡
በርካታ ቁጥር ያላቸው አፍሪካዊያን ወጣቶች የትምህርትና የክህሎት ስልጠና በአግባቡ የወሰዱ አለመሆኑ ደግሞ ጉዳዩን አሳሳቢ ያደርገዋል ነው ያሉት፡፡
“ይህም ለአህጉሪቷ ሰላምና ደህንነት ከፍተኛ ስጋት ነው” ያሉት ዶክተር ላዎሊ፤ ከዚህ አኳያ በአፍሪካ ያለውን የሰላም እጦት በዘላቂነት ለመፍታት በወጣቶች ጥቅምና ፍላጎት ላይ ማተኮር ተገቢ ነው ይላሉ።
በተጨማሪ የአፍሪካ ህጻናት ከወዲሁ የተሻለ የትምህርት እድል ማግኘት የሚችሉበትን ሁኔታ ማመቻቸት ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
በዚህም የአፍሪካን ወጣት ትውልድ ችግር ፈቺና አህጉሪቷን ለሚያጋጥሟት ተግዳሮቶች መፍትሔ የሚያበጅ ማድረግ ይቻላል ነው ያሉት፡፡
በሌላ በኩል የኮቪድ 19 ወረርሽኝ የአፍሪካ ወጣቶች ላይ ተጨማሪ ችግር መደቀኑንም ጠቅሰዋል ዶክተር ላዎሊ።
በመሆኑም ወጣቶች ወረርሽኙ ያስከተለውን ችግር ለመፍታት እንዲሰሩ ሁኔታዎች ሊመቻቹላቸው እንደሚገባም ተናግረዋል፡፡
35ኛው የአፍረካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤው ነገ የሚጀመር ሲሆን የተለያዩ አገራት መሪዎች በጉባኤው ለመሳተፍ ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ይገኛሉ።
ጉባኤው “የአፍሪካ አህጉርን የስርዓተ ምግብ አቅም መገንባት፣ የሰው ሃብት ልማት፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማትን ማፋጠን” በሚል መሪ ሃሳብ ይካሄዳል።