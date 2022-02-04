የጉባኤው አጀንዳ የአህጉሪቱን አገራት ኢኮኖሚ በማሳደግ ከውጭ ጥገኝነት እንዲላቀቁ መሰረት ይጥላል—ምሁራን

ባህር ዳር ጥር 27/20214 (ኢዜአ) —በአፍሪካ ሕብረት 35ኛ የመሪዎች ጉባኤ ስርአተ ምግብ አጀንዳ ሆኖ መቅረቡ የአህጉሪቱን ሀገራት ኢኮኖሚ በማሳደግ ከውጭ ጥገኝነት እንዲላቀቁ መሰረት ይጥላል ሲሉ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ምሁራን አመለከቱ።
የአንዳንድ ምዕራባውያን አገራትን ጫና በመቃወም የተጀመረው “የኖ ሞር” እንቅስቃሴን ለፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ በመጠቀም የውጭ ተጽዕኖን በጋራ መመከት በሚቻልበት ሁኔታ ላይም የሕብረቱ የመሪዎች ጉባኤ መወያየት እንዳለበት ምሁራኑ ገልጸዋል።
በዩኒቨርሲቲው የዓለም አቀፍ ግንኙነትና የፖለቲካል ሳይንስ መምህርና የ3ኛ ዲግሪ ተማሪ የሆኑት አቶ ቻላቸው ታረቀኝ ለኢዜአ እንዳሉት፣ የአፍሪካ ሕብረት አባል አገራቱን ከቅኝ ግዛትና ከአፓርታይድ አገዛዝ ነጻ በማውጣት በኩል ውጤታማ ተግባር አከናውኗል።
ይሁን እንጂ የፖለቲካ ነጻነቱን ወደ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ነጻነት ፈጥኖ ማሸጋገር ባለመቻሉ አሁንም የአንዳንድ ምዕራባውያን መንግስታትና ድርጅቶች በእርዳታና ብድር ስም እጅ ለመጠምዘዝ ጥረት ሲያደርጉ ይስተዋላል።
በቅርቡ አሸባሪውን ህወሓትን በሚደግፍ መልኩ ኢትዮጵያን በእርዳታና ብድር ለማስፈራራት የሞከሩት የዘመናዊ ቅኝ ግዛት አስተሳሰብ አንድ ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል።
ሕብረቱ በ35ኛው ጉባኤ የስርዓተ ምግብን በሚያሻሽሉ ጉዳዮች ላይ ለመምከር መወሰኑ አፍሪካ ያላትን ሰፊ መሬትና የተፈጥሮ ሃብት በስፋት በማልማት አባል አገራቱ ከኢኮኖሚ ጥገኝነት እንዲላቀቁ መሰረት የሚጥል መሆኑን ተናግረዋል።
“በግብርና ዘርፍ በዓይነትና በብዛት ማምረት ከተቻለ የህዝቡን የአመጋገብ ስርዓት በመቀየር ጤናማና አምራች ትውልድ ለመፍጠር ይቻላል” ብለዋል።
ከአዚህ ባሻገር ግብርና ላይ የተመሰረተ የኢንዱስትሪ ሽግግርን ለማረጋገጥ አንደሚያስችል ነው አቶ ቻላቸው የተናገሩት።
ህብረቱ ኢትዮጵያ የጀመረችውን “የኖ ሞር” እንቅስቃሴን ለፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ በመጠቀም የውጭ ተጽዕኖን በጋራ መቋቋም በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መምከር እንዳለበት ገልጸዋል።
አፍሪካን በራሷ ባህል፣ ታሪክ፣ ቅርስ እና እሴት የማበልጸግ እሳቤን ማዳበርም እንዲሁ ትኩረት የሚሻ መሆኑን አመልክተዋል።
በዩኒቨርሲቲው የህግ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ዘውዱ መንገሻ በበኩላቸው በተለያዩ የአፍሪካ አገራት ስልጣንን በሃይል የመያዝ አባዜ እየተስተዋለ መሆኑን ተናግረዋል።
“ይህም ሕብረቱ የተቋቋመለትን የአባል አገራትን ሉአላዊነትና የግዛት ወሰን የማስከበር መርህ የጣሰ ነው” ብለዋል።
በመሆኑም ጉባኤው ስልጣንን በህገ ወጥ መንገድ የመያዝ አባዜ በሚቆምበት ሁኔታ ላይ አተኩሮ መምከር እንዳለበት ነው መምህሩ የገለጹት።
የአፍሪካን የተፈጥሮ ሃብትና የሰው ሃይል በብዛት ወስደው መጠቀም የለመዱ አንዳንድ የውጭ አገራት ይህን ጥቅማቸውን ለማስቀጠል ሲሉ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት እንዲታገሉም አሳስበዋል።
የአፍሪካ አገራትን በኢኮኖሚና በማህበራዊ ጉዳዮች በማስተሳሰር ወደፖለቲካል ውህደት ለማሸጋገር ታስበው የተመሰረቱ እንደ “ኢኮዋስ” እና “ኢጋድ” አይነት ድርጅቶችን በማጠናከር ተጽዕኖን መቀነስ ይገባል” ሲሉም ረዳት ፕሮፌሰር ዘውዱ ተናግረዋል።
መምህሩ እንዳሉት ህብረቱ ለመወያያ የያዘው አጀንዳ የአባል አገራቱን የምግብ ዋስትና በማረጋገጥና ለውጭ ንግድ የሚሆኑ ምርቶችን በማምረት ሁለንተናዊ አድገትን ለማረጋገጥና ጣልቃ ገብነትን ይቀንሳል።
በመሆኑም በጉባኤው ውይይት ተደርጎባቸው የሚቀመጡ አቅጣጫዎችን የአህጉሪቱ ሀገራት ውጤታማ በሆነ መልኩ እንዲተገብሩት ህብረቱ ተገቢውን ክትትልና ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት አስገንዝበዋል።
የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ ነገና ከነገ በስትያ በአዲስ አበባ አበባ እንደሚካሄድ ይታወቃል።