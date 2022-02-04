ባለሀብቶች በህልውና ዘመቻው የነበራቸው ሚና የላቀ መሆኑ ተገለጸ

ባህርዳር፤ ጥር 27/2014 (ኢዜአ)፡ ባለሀብቶች በህልውና ዘመቻው ገንዘብ በማዋጣትና በግንባር ተሰልፈው ህዝቡን በማስተባበር የተጫወቱት ሚና ታሪክ ሲዘክረው የሚኖር ተግባር መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ ከንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር፣ ከተጠሪ ተቋማት፣ ከዘርፍ ማህበራት፣ ከሲሚንቶ አምራችና አከፋፋይ ማህበራት ጋር በመተባበር 14 ሚሊዮን ብር በጥሬ ገንዘብና በአይነት ድጋፍ አድርጓል።
የኢንዱስትሪ ሚንስትሩ አቶ መላኩ አለበል በድጋፍ ሥነ ሥርዓቱ ላይ እንደገለጹት የህልው ዘመቻው በስኬት እንዲጠናቀቅ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በተለያየ ግንባር ዘምቷል።
የሀገር መከላከያ ሠራዊትና ሌሎች የፀጥታ አካላት መስዋዕትነትን በመክፈል ሀገር እንድትቀጥል ማድረጋቸውን ያመለከቱት ሚኒስትሩ፤ በግንባር ያልተሳተፈው ህዝብ በስንቅ፣ በትጥቅ አቅርቦትና በሌሎች ስራዎች መሳተፉን ገልጸዋል።
ባለሀብቶች ገንዘብ ከማዋጣት ባለፈ በግንባር በመሰለፍ የፀጥታ ኃይሉንና ህዝቡን በማስተባበር የተጫወቱት ሚና በታሪክ ሲዘከር የሚኖር ነው ብለዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸው አሸባሪው ህወሓት በፈጸመው ወረራ በሰው ህይወት፣ በአካል፣ በአዕምሮ፣ በንብረት ላይ ያደረሰው ውድመት ከፍተኛ መሆኑን አመልክተዋል።
የወደሙና የተዘረፉ ሀብቶችን ለመተካት የገንዘብና የአይነት ድጋፎች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ጠቅሰው፤ የተደረገው ድጋፍ የመልሶ ግንባታ ማቋቋም ስራውን ለማገዝ ነው ብለዋል።
በድጋፍ ሥነ ሥርዓቱ ላይ የፌዴራልና የአማራ ክልል ከፍተኛ የመንግሥት የስራ ኃላፊዎችና ድጋፍ አድራጊ ድርጅቶች መገኘታቸው ተመልክቷል።