ሚኒስቴሩ በአሸባሪው ህወሀት የተጎዱ ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም የሚረዳ የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

ባህር ዳር ጥር 27/2014 (ኢዜአ) የማዕድን ሚኒስቴር በምስራቅ አማራ በአሸባሪው ህወሀት ወራሪ ሀይል ጉዳት የደረሰባቸውን ተቋማት መልሶ ለማቋቋምና ስራ ለማስጀመር እየተደረገ ያለውን ጥረት ለማገዝ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉን የሚኒስቴሩ የግዥና ፋይናንስ ዳይሬክተር ወይዘሮ የሰውዘር ንጋቱ ለአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ልዩ አማካሪ አቶ ደሣለኝ አስራደ አስረክበዋል።
ዳይሬክተሯ በወቅቱ እንዳሉት አሸባሪው የህወሀት ቡድን ያደረሰውን ጉዳት ለመቋቋም መተጋገዝ ይገባል።
ድጋፉ ኮምፒዩተሮች፣ ፕሪንተሮች፣ ፍሪጆች፣ ጠረጴዛዎችና ወንበሮችን ያካተተ መሆኑን ጠቅሰዋል ።
ድጋፉ በጉዳቱ ሰለባ የሆኑ ተቋማትን ስራ ለማስጀመርና አጋርነትን ለማሳየት የተደረገ መሆኑን ጠቁመው “በቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጥላል” ብለዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ልዩ አማካሪ አቶ ደሣለኝ አስራደ በበኩላቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያደረገው የቁሳቁስ ድጋፍ በአሸባሪው ቡድን የተጎዱ ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም እየተደረገ ያለውን ጥረት የሚያግዝ መሆኑን ተናግረዋል ።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ጨምሮ የፌዴራል ተቋማት፣ ሌሎች አካላትና ህብረተሰቡ እያደረጉ ያለው ድጋፍ የሕዝቦችን ትስስር ይበልጥ የሚያጠናክር በመሆኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል ።