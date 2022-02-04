ለአፍሪካ ወቅታዊ ችግሮች እልባት ለመስጠት በፓን አፍሪካኒዝም የተቃኘ ኅብረትና የጋራ ርብርብ ያስፈልጋል

ጥር 27/2014/ኢዜአ/ ወቅታዊ የአፍሪካ ችግሮችን ለመፍታት በፓን አፍሪካኒዝም መንፈስ መሰባሰብና ለጋራ ጉዳዮች በጋራ መሥራት ያስፈልጋል ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው ዲፕሎማቶች ተናገሩ።
ዲፕሎማቶቹ ፓና አፍሪካኒዝም፤ መላው አፍሪካዊ አንዱ ለሌላው የቆመና ተቀራራቢ ታሪክ፣ ባህልና ተመሳሳይ ችግሮች ያሉበት ሕዝብ መሆኑን አመላካች አስተሳሰብ ነው ብለዋል።
በዚህ አስተሳሰብ በመቃኘትም አህጉሪቱ ከኮሮና ቫይረስ፣ ከጸጥታ መደፍረስ ጀምሮ የሚፈትኗትን የተለያዩ ችግሮች ለመፍታት የጋራ ርብርብ እንደሚያስፈልግ ነው የተናገሩት።
የዛምቢያው ዲፕሎማት ዶክተር አንድሪው ሲሉሜሲ፤ ፓን አፍሪካኒዝም አፍሪካዊያኖች አንድ መገኛ ያላቸው መሆኑንና እጣፈንታቸውን በጋራ ሊወሰን የሚችል መሆኑን ያሳያል ብለዋል።
በተጨማሪ አፍሪካዊያን በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ያላቸውን ሥፍራ የሚያመላክትና በጋራ በመሥራት የምንፈልጋትን አፍሪካ እውን ለማድረግ የሚያነሳሳ ነው ሲሉም ተናግረዋል፡፡
ይህንንም ተከትሎ ኮቪድን ጨምሮ አፍሪካ የሚያጋጥማትን ችግሮች ለመፍታት በፓን አፍሪካኒዝም እሳቤ የተቃኘ አጋርነትና አንድነት በመፍጠር ለጋራ ዓላማ መረባረብ እንደሚገባ ነው ያነሱት፡፡
እነዚህን ችግሮች ለመሻገርና የምንፈልጋትን አፍሪካ እውን ለማድረግ በተናጠል ሳይሆን በጋራ ጉዳዮች ላይ ተቀራርበን መስራት አለብን ነው ያሉት፡፡
ከዚህ አኳያ የአፍሪካ ኅብረት አህጉሪቱን ሊጠቅማትና ትልሟን ሊያሳካላት የሚችሉ ስትራቴጂዎችን በመንደፍ መንቀሳቀስ እንዳለበት ጠቁመዋል፡፡
ደቡብ ሱዳናዊው ዲፕሎማት ጆን ዮሄንስ በበኩሉ ፓን አፍሪካኒዝም የአፍሪካ ሕዝቦች በተለያዩ አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ እንዲቆሙና ትብብራቸውን እንዲያጠናክሩ የሚያደርግ እሳቤ መሆኑን ተናግሯል፡፡
ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት አህጉሪቱን በተለያየ መልኩ እየፈተኑ ያሉትን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መፍትሄ ለማበጀት በጋራ መረባረብ እንደሚገባም ነው የገለጸው፡፡
ወጣቶችን ተሳታፊ የሚያደርግ የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ይበልጥ እንዲጠናከር ማድረግ እንደሚገባም እንዲሁ፡፡
ይህንንም ማድረግ ከተቻለ አህጉሪቱ ላይ በርካታ ለውጦች ማምጣት እንደሚቻል ገልጾ፤ በተለይም የአፍሪካ ኅብረት እንዲህ ያሉ አህጉራዊ አጀንዳዎች ላይ ከዚህ ቀደም የነበረውን ሚና ይበልጥ በማጠናከር ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ነው ያለው፡፡