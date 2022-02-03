የአፍሪካ የመድሃኒት ኤጀንሲ ማቋቋሚያን ያልፈረሙና ያላፀደቁ አገራት እንዲፈርሙ ጥሪ ቀረበ

ጥር 26/2014/ኢዜአ/የአፍሪካ የመድሃኒት ኤጀንሲ ማቋቋሚያን ያልፈረሙና ያላፀደቁ አገራት እንዲፈርሙና እንዲያፀድቁ የህብረቱ የጤና፣ የሰብዓዊ ጉዳዮች እና የማህበራዊ ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሳሜቴ ሲዙማ ሚናታ ጥሪ አቀረቡ።
በአዲስ አበባ ትላንት የተጀመረው የአፍሪካ ህብረት 40ኛው የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ጉባኤ ዛሬም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እየመከረ ይገኛል።
የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈፃሚ ምክር ቤት ስብሰባ በዛሬው እለትም ቀጥሎ እየተካሄደ ሲሆን ኮሚሽነሮችም በተጓዳኝ መግለጫ እየሰጡ ይገኛል።
በህብረቱ የጤና፣ የሰብዓዊ ጉዳዮች እና የማህበራዊ ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሳሜቴ ሲዙማ ሚናታ፤ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የአፍሪካ የመድሃኒት ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ስምምነትን ፈርመው ያጸደቁ አገራት እንዳሉ ሁሉ ያልፈረሙና ያላፀደቁ አገራት መኖራቸውን ጠቅሰዋል።
የኤጀንሲው መቋቋም በአህጉሪቱ የመድሃኒት ምርት ጥራትን ለማሻሻልና ተደራሽ ለማድረግ ወሳኝ መሆኑን አስረድተዋል።
የመድሃኒት ጉዳዮችን ለመቆጣጠርና ማስተካከያ ለማድረግም ኤጀንሲው በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በመሆኑም የአፍሪካ የመድሃኒት ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ስምምነትን ያልፈረሙና ያላፀደቁ አገራት እንዲፈርሙና እንዲያፀድቁ ጥሪ አቅርበዋል።
አገራቱ ፈርመው በማፅደቅ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንዲገቡ ከዚህ በፊት ምክክር ተደርጎ እንደነበርም አስታውሰዋል።
የአፍሪካ የመድሃኒት ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ስምምነትን እስካሁን 27 የህብረቱ አባል አገራት መፈረማቸው ታውቋል።
የአፍሪካ የመድሃኒት ኤጀንሲ ከአፍሪካ የበሽታ መከላከልና መቆጣጣሪያ ማዕከል ቀጥሎ በአህጉሪቱ ሁለተኛው የጤና ተቋም ነው።