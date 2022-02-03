መንግስት በቦረና ዞን በተደጋጋሚ የሚከሰተውን የድርቅ ጉዳት በዘላቂነት መፍታት የሚያስችሉ ተግባራትን ያከናውናል – ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ

ጥር 26/2014(ኢዜአ) መንግስት በቦረና ዞን በተደጋጋሚ የሚከሰተውን የድርቅ ጉዳት በዘላቂነት መፍታት የሚያስችሉ ተግባራትን እንደሚያከናውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቦረና ዞን በመገኘት ድርቅ ያስከተለውን ጉዳት የጎበኙ ሲሆን፤ በዞኑ የሚገኘውን የቦረና ከብት ዝርያ ማራቢያ እና ማስፋፊያ ማዕከልንም ተመልክተዋል፡፡
በጉብኝቱም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጨማሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ እና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ መንግስት በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች እያቀረበ ካለው የእለት ደራሽ ድጋፍ ባሻገር ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ ያደርጋል፡፡
በቦረና ዞኑ እየተገነቡ ያሉ አነስተኛ ግድቦችን በዚህ ረገድ ለአብነት አንስተዋል፡፡
በዚህም በዞኑ በተደጋጋሚ የሚከሰተው ድርቅ የሚያስከትለውን ጉዳት በዘላቂነት መፍታት ይቻላል ነው ያሉት፡፡
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዘዳንት ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው የክልሉ መንግስት በዞኑ እየተገነቡ ያሉ አነስተኛ ግድቦችን በአጭር ጊዜ በማጠናቀቅ አገልግሎት እንዲሰጡ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በዞኑ የተከሰተው ድርቅ በእንስሳት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን የተናገሩት ደግሞ የቦረና ዞን አስተዳዳሪ አቶ ጃርሶ ቦሩ ናቸው፡፡
መንግስት የእንስሳት መኖን ጨምሮ የተለያዩ የእለት ደራሽ ምግብ ድጋፍ እያደረገ ስለመሆኑም ነው የተናገሩት፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዞኑ እያደረጉት ባለው ጉብኝት በያቤሎ ከተማ የተገነባውን ኢፋ ቦሩ ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤትንም ተመልክተዋል፡፡