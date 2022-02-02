ጥር 25 ቀን 2014 (ኢዜአ )የዘንድሮ የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤ የተሻለች አፍሪካ ለመፍጠር ቃላችንን የምናድስበት ነው ሲሉ የሴኔጋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተርና የአፍሪካ ኅብረት የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ተቀዳሚ ምክትል ሰብሳቢ ታል ሳል ገለጹ።
ሚኒስትሯ ታል ሳል፤ ዛሬ የአፍሪካ ኅብረት 40ኛው የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ መክፈቻ ላይ ባስተላለፉት መልዕክት አህጉሪቱ በተለያዩ ፈተናዎች ማለፍ መቻሏን ገልጸዋል።
አሁንም ቢሆን ግን አፍሪካ ትኩረት የሚሹ የኮሮናቫይረስ ወረርሺኝ፣ ሽብርተኝነት፣ጽንፈኛነትና የመንገሥት ግልበጣ የመሳሰሉ ችግሮች እንዳሉባት ገልጸዋል።
በተለይም በፖለቲካው መስክ ያሉት ችግሮች የአፍሪካ አገራትን ክብር የሚያሳንስና የአህጉሪቱን ልማት ወደ ኋላ የሚያስቀር ድርጊት በመሆኑ ከወዲሁ መግታት እንደሚገባ ነው ያሳሰቡት።
በተለይም ይህ አይነቱ አካሄድ አገራት እንዳይረጋጉ በማድረግ ሕዝቦች ወደ ድኅነት አዘቅት ውስጥ እንዲገቡ በር ከፋች ክስተት በመሆኑን መረዳትና ተገቢውን ምላሽ መስጠት እንደሚገባ ጠቁመዋል።
የአፍሪካ የሰላምና የደኅንነት መዋቅር ወይም የአፍሪካ የ2063 አጀንዳ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና አፍሪካ ከድኅነት እንድትወጣ ተስፋ የሚጣልባቸው ወሳኝ ፕሮጀክቶች መሆናቸውን ተናግረዋል።
ይህንንም ከግምት በማስገባት የዚህ ዓመት መሪ ሃሳብ ሥርዓተ-ምግብ ላይ ትኩረት ማድረጉን ተናግረው ይህም ድኅነትን ለመከላከል አቅጣጫ የሚያስቀምጥ መሆኑን አንስተዋል።
ለቀጣዩ ትውልድ ሰላማዊ፣ትስስር ያላትና ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማቷን የምታስቀጥል አፍሪካን ለማስረከብ ሁሉም እንዲሰራ ጠይቀዋል።
የዘንድሮ የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤም ይህንን ራዕይ እውን በማድረግ ረገድ ቃል የሚታደስበት መሆኑን ነው የገለጹት።
ከዚህም አንጻር በዘንድሮው የአፍሪካ ኅብረት የትኩረት አቅጣጫ ላይ ተደራራቢ አጀንዳዎች እንደማይኖሩና የተመረጡ ጉዳዮች ላይ ብቻ ትኩረት እንደሚደረግ ነው ሃሳባቸውን የገለጹት።
በዛሬው ዕለት የተከፈተው 40ኛው የሥራ አስፈጻሚ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ ነገን ጨምሮ በሚያደርገው የሁለት ቀን ስብሰባ በዋና በዋና አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ መክሮ ለመሪዎች የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣እንገንባ፣እንዘጋጅ
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ
ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ