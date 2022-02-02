በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተቀዛቀዘው የአፍሪካ ኢኮኖሚ መልሶ እንዲያንሰራራ 154 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል

ጥር 25 ቀን 2014 (ኢዜአ) በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተቀዛቀዘውን የአፍሪካ ኢኮኖሚ መልሶ ለማቋቋም 154 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽነር ሙሳ ፋቂ ተናገሩ።
የአፍሪካ ኅብረት 40ኛው የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ዛሬ በህብረቱ ዋና መቀመጫ አዲስ አበባ ተጀምሯል።
በስብሰባው መጀመሪያ ላይ የኅብረቱ ኮሚሽነር ሙሳ ፋቂ እንደተናገሩት፤ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የአህጉሪቱን ኢኮኖሚ እድገት ክፉኛ ጎድቶታል ።
ባለፉት አስር ዓመት ውስጥ የአህጉሪቱ ኢኮኖሚው በዚህ ደረጃ ሲጎዳ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን ጠቁመው በዚህም በአህጉሪቱ የዋጋ ንረት እንዲከሰት ማድረጉን ገልጸዋል።
ወረርሺኙ ባስከተለው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ በአህጉር ደረጃ ያለው የውጭ የብድር ጫና እንዲከብድ ምክንያት መሆኑንም ተናግረዋል።
በመሆኑም በኮቪድ -19 ወረርሽኝ የተቀዛቀዘውን የአፍሪካ ኢኮኖሚ መልሶ ለማቋቋም 154 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ብለዋል ኮሚሽነሩ።
ሆኖም የኮቪድ-19 ወረርሺኝን ለመከላከል ከአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠር ማዕከልና ከአካባቢያዊ የኢኮኖሚ ማኅበራት ጋር በመሆን አመርቂ ሥራ መሠራቱን ገልጸዋል።
የኮቪድ-19 ምርመራ፣በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች የሚሰጠው ህክምና እና ክትባት የማዳረስ ሥራ በአህጉር ደረጃ አበረታች ደረጃ ላይ መሆኑን ነው የተናገሩት።
በአሁኑ ወቅት በአህጉሪቱ የክትባት መጠን ከ10 በመቶ በታች መሆኑን ገልጸው ፤በአገራቱ የተጀመረው የኮሮናቫይረስ ክትባት የማምረት እንቅስቃሴ አዎንታዊ ሚና እንደሚኖረው ጠቁመዋል።
የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና የአጀንዳ 2063 ግቦችን ለማሳካት በጋራ እንዲሰራ ጥሪ አቅርበዋል።
የባለፈው ዓመት የኅብረቱ መሪ ኃሳብ የነበረው ጥበብ፣ ባህልና ቅርስ የተመለከቱና በሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ትኩረት እንዲደረግባቸው የተደረጉ ጉዳዮች ላይ አበረታች ውጤት መገኘቱንም ጠቁመዋል።
የአፍሪካ ኅብረት የፋይናንስ ኦዲት ሥራን ግልጸኝነትና ተጠያቂነት ለመቆጣጠር በሶፍትዌር ተደግፎ ሥራ መገባቱንና ይህም ብክነትን በመከላከል ትልቀ ፋይዳ እንዳለው አስረድተዋል።
የአፍሪካ ኅብረት አባል አገራት ቃል በገቡት መሠረት ኅብረቱን ለመደገፍ የሚያዋጡትን መዋጮ የሚፈጽሙ ከሆነ አህጉሪቱን ከውጭ ድጋፍ ማላቀቅ ይቻላል ብለዋል፤ይህንንም ለማድረግ የማስተባበር ሥራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በአፍሪካ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የተደገፈ የትምህርት ሥርዓት እንዲዘረጋ የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ መቆየታቸውን ገልጸው፤የግብርናውንም ዘርፍ ለማዘመን እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በሌላ በኩል አፍሪካ በአንዳንድ አገራት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየታየ ያለው ኢ-ሕገ-መንግሥታዊ የመንግሥት ግልበጣ ሙከራ የአገራቱን የሰላምና ደኅንነት ሁኔታ እየጎዳው መሆኑን ገልጸዋል።
በአህጉሪቱ በተለያዩ አይነተ ምክንያቶች የሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮች ለበርካታ ሰዎች ሞትና ስደት ምክንያት መሆኑን ጠቁመው፤አገራት ኅብረቱ ያስቀመጠውን የሰላም መመሪያ ተግባራዊ ሊያደርጉ እንደሚገባ አሳስበዋል።
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